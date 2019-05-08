意大利卡普里島禁用膠袋及即棄塑膠餐具　望保護海洋留住美景

意大利卡普里島（Capri）是風景秀麗的旅遊勝地，每年吸引230萬名旅客。為了減少塑膠垃圾污染，這個小島從5月1日起禁止使用膠袋、即棄塑膠餐具和膠飲管，違者可被罰款500歐元（約4390港元）。

新法例禁止使用即棄的塑膠杯碟、容器、飲管和餐具，即使旅客從外地帶來這些物品也不能在當地使用，另外也不可攜帶無法生物降解的一般膠袋；礦泉水樽則暫時不在此限。

卡普里市長馬蒂諾（Giovanni De Martino）表示：「這是個很大的改變，但如果能夠保護環境，我不認為有人會反對。」他又說：「當然其他城鎮與我們面對的問題一樣，但自然環境對我們特別重要，因為卡普里的美麗風景是世界遺產的一部分。」環保人士普利塔（Nabil Pulita）補充指，造成最多污染的是膠飲管：「它們真的是大海殺手。」

意大利近年有多個城市推行新政策，希望解決旅客帶來的問題，例如羅馬禁止民眾在噴水池內嬉水、佛羅倫斯（Florence）禁止旅客在狹窄的老街上駐足進食，以免阻塞道路，違者罰款500歐元；西北部利古里亞區（Liguria）則有法例規定，如果遊客無視警告，穿着拖鞋攀爬五漁村（Cinque Terre）的陡峭山路而需要當局派員拯救的話，會被罰款2500歐元（約2.2萬港元）。

（泰晤士報／紐約時報）