秘魯「天空之城」馬丘比丘管制遊客人數　保護遺跡免受破壞

秘魯政府上周五（10日）宣布，當地著名旅遊勝地、被列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的馬丘比丘（Machu Picchu）3處知名遺址，周三（15日）起將嚴格管制遊客人數，為期2周，防止其破壞程度進一步惡化。

秘魯文化部表示，5月15日至28日期間，馬丘比丘的太陽聖殿（Temple of the Sun）、兀鷹神殿（Temple of the Condor）和栓日石（Intihuatana Stone）等3處遺跡的進出人數將被當局嚴格管制。

文化部指出，當局發現遊客造成這3處遺址石砌表面出現惡化的跡象，因此有必要推出保護馬丘比丘的措施。新計劃每日限制6000人進入馬丘比丘3處遺址，並會分成兩批遊覽，每批觀光時間限制3小時。當局將評估這次管制措施效果，預定6月1日正式推出永久管制規例。

有「天空之城」之稱的馬丘比丘在當地原住民「克丘亞語」（Quechua）代表「古老山脈」的意思，座落於蓊鬱山區的山頂，建於印加帝國（Inca）君主帕查庫蒂（Pachacuti，1438-1471）統治期間。

馬丘比丘距離古印加帝國首都庫斯科（Cusco）約100公里，直到1911年才被美國探險家賓厄姆（Hiram Bingham）發現。這座遺跡1983年被列入聯合國教科文組織世界遺產。

（中央社）