秘魯「天空之城」馬丘比丘管制遊客人數　保護遺跡免受破壞

秘魯政府上周五(10日)宣布,當地著名旅遊勝地、被列入聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產的馬丘比丘(Machu Picchu)3處知名遺址,周三(15日)起將嚴格管制遊客人數,為期2周,防止其破壞程度進一步惡化。

秘魯文化部表示,5月15日至28日期間,馬丘比丘的太陽聖殿(Temple of the Sun)、兀鷹神殿(Temple of the Condor)和栓日石(Intihuatana Stone)等3處遺跡的進出人數將被當局嚴格管制。

文化部指出,當局發現遊客造成這3處遺址石砌表面出現惡化的跡象,因此有必要推出保護馬丘比丘的措施。新計劃每日限制6000人進入馬丘比丘3處遺址,並會分成兩批遊覽,每批觀光時間限制3小時。當局將評估這次管制措施效果,預定6月1日正式推出永久管制規例。

有「天空之城」之稱的馬丘比丘在當地原住民「克丘亞語」(Quechua)代表「古老山脈」的意思,座落於蓊鬱山區的山頂,建於印加帝國(Inca)君主帕查庫蒂(Pachacuti,1438-1471)統治期間。

馬丘比丘距離古印加帝國首都庫斯科(Cusco)約100公里,直到1911年才被美國探險家賓厄姆(Hiram Bingham)發現。這座遺跡1983年被列入聯合國教科文組織世界遺產。

(中央社)