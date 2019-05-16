【向微信學習】染指電子支付　WhatsApp Pay未推出注定舉步維艱？

Facebook上周三（5月8日）向《福布斯》證實會以倫敦作為基地，發展WhatsApp Pay支付系統，這個消息標誌着該公司致力於將快速增長的網絡平台貨幣化。 手機支付近年發展火熱，取代了不少現金交易，甚至有人認為會進一步取代信用卡消費。因應對手機支付前景非常樂觀，是次WhatsApp支付系統的推出只不過是回應社會大勢所趨。然而，起步較遲的WhatsApp，縱使座擁全球15億用戶，所需要面對的挑戰和阻力著實不小。

手機支付近年在各項因素推動下，市場發展十分迅速，其未來潛力也大。(Getty Images)

該公司解釋選擇英國的原因是，WhatsApp於當地的普及程度遠勝美國本土，而且當地能夠吸引諸如來自印度等眾多同樣廣泛使用WhatsApp的國家人才，有利公司組建一個多元文化的團隊。

公司預計會增聘100人，初步計劃在倫敦集中增聘軟件工程師，而在愛爾蘭首都都柏林則會聘請額外的營運員工。去年底，WhatsApp 的高級工程師經已前往倫敦著手招聘人手事宜。新聘員工將負責開發支付功能，以及專注於應用程式上的安全和垃圾郵件處理的相關產品。

WhatsApp營運長Matthew Idema強調：「我們渴望與倫敦和都柏林的一些最優秀的技術和營運專家合作，將公司帶到第二個十年。WhatsApp是一項真正的全球服務，這些團隊將幫助我們為來自世界各地的用戶，提供WhatsApp支付和其他強大功能。」

目前所知，WhatsApp 支付可以進行跨國銀行連結直接轉帳，提高海外網購效率。用戶只需將交易的金額透過程式中聯絡人方式傳輸，即可將貨幣傳到世界各地，用法非常方便。此外，WhatsApp 的虛擬貨幣將與美元掛鉤，確保貨幣價值。

手機支付潛力大 欲複製微信模式

WhatsApp Pay的發展方向，不難令人聯想到中國的微信和支付寶。Facebook創辦人朱克伯格 (Mark Zuckerberg)亦毫不掩飾對「微信模式」的羡慕，表示自己應該早點聽取別人的意見，向微信學習。

早前，他便宣布Facebook將專注發展個人通訊平台，在Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp旗下三大社交平台，落實跨平台傳訊。此外，WhatsApp手機支付將於今年在幾個國家率先推出，明年正式推行，又表示自己對在完成印度的初步測試後，對相關業務擴展感到「特別興奮」。在公司近期的F8年度活動上，他提到：「支付服務是一個我們有機會使其變得更容易的領域，我相信發送金錢給別人，應該就像發送照片一樣容易。」

作為全球最多用戶的應用程式之一，WhatsApp現時在全球有大約15億用戶。這間以美國加州為基地的公司目前只有大概400名員工，是次招聘將會增加25%人手。公司現時最大的市場分別是印度、巴西、印尼和墨西哥。此前，公司沒有在其他地方設立分部。

WhatsApp Pay是Facebook整合和向WeChat轉型的第一步。(AFP)

近年來，智能手機越趨普及、通訊傳輸與身分驗證技術的進步，加上新世代的消費模式轉變及投資者和各國政府的政策支持，令手機支付的發展步伐加快。根據最新一項研究，全球行動支付市場將由2015年的4500億美元，增加至今年的一兆美元，期間的複合年均成長率(CAGR)達到24.5%。商界有意利用區塊鏈和AI技術進一步開發，預計未來這仍是個持續高速成長的巨大市場。

WhatsApp發展程式支付不僅看中了這個市場的龐大發展潛力，還有是為了配合Facebook未來的發展轉型，讓公司更好的整合旗下的WhatsApp、Instagram和Facebook。公司有意打造一個類似微信的多元化電子支付和通訊平台，WhatsApp Pay可以視為邁向這個轉型的第一步。

印度幾年前已有不少手機支付面世，當中中資阿里爸爸有份投資的Paytm更是行業龍頭。(網上圖片)

WhatsApp Pay能否後發先至？

不過，WhatsApp Pay在部份目標市場起步較遲。以試點印度為例，當地目前最大的移動支付Paytm由中資阿里巴巴集團有份投資，佔據了目前三成三的市場。其他有力的競爭對手如Google Pay、Amazon Pay和Walmart的PhonePe早已進入市場，Apple Pay同樣有意打入印度市場。現在才開始推出的WhatsApp Pay要搶奪現有市場絕非易事，可幸WhatsApp在當地擁有三億的用戶，對旗下的支付系統發展有一定的幫助。

另一個不利因素要算是Facebook或WhatsApp近年均同樣深受醜聞困擾，由虛假訊息、資訊使用和分享政策、內容審查、壟斷等都為人詬病。去年，印度一個小村莊有五男被處以私刑死亡，原因是有人利用WhatsApp散播有關兒童綁架事件的不實資訊。同年的巴西總統選舉期間，總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)的支持者，也被指利用該APP發布關於對手的虛假訊息，幫助博爾索納羅贏得大選。

朱克伯格旗下的Facebook 和WhatsApp近年醜聞不斷，嚴重影響公司的形象和商譽。(Getty Images)

近日，WhatsApp亦證實程式一度遭到黑客入侵，黑客在用戶完全不知情的情況下入侵手機並進行監控，呼籲所有用戶即時更新。這些問題皆讓人質疑該公司的安全性，以及對日後相關支付程式使用的信心。

無論是各種醜聞纏身，或是在面對手機支付市場上起步遲，以及公司內部的諸多問題，未來WhatsApp Pay的發展和Facebook的整體轉型相信將會充滿不確定性和眾多問號。