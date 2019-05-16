全球最貴咖啡「夢幻藝伎」　顧客聽到價錢嚇呆　誰知試飲後更震驚

為了品嘗一口完美咖啡，你願意付出多少代價？美國加州的連鎖咖啡廳Klatch Coffee，日前限量推出一杯要價75美元（約590港元）、號稱世界最貴的夢幻逸品咖啡。有試飲顧客表示聽到價格「腦袋有點迷茫」，但嘗過之後承認「味道棒到令人震驚」。

按圖了解「夢幻藝伎」貴絕全球的原因及顧客試飲後反應↓↓↓

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Klatch Coffee共同所有人提亞拉（Bo Thiara）表示，這款超限量夢幻逸品咖啡是來自巴拿馬艾利達咖啡莊園（Panama Elida Estate）的「藝伎」（Geisha）咖啡，在2018年的咖啡界奧斯卡「巴拿馬之最」（Best of Panama）比賽奪下滿分100分，競拍價每磅803美元更是打破紀錄，因此取名Elida Geisha 803。

位於三藩市分店的提亞拉指出，這款咖啡豆僅有100磅供全世界買家爭搶，Klatch Coffee為整個北美搶下10磅，約可賣80杯左右，因此一杯定價要破天荒的75美元。他還說這款咖啡口感跟品質超越麝香貓咖啡，認為三藩市民眾「懂得欣賞好東西」，高價不怕賣不出去。

由於量少珍稀，店家將咖啡豆採每18克密封包裝。只有顧客下單，合格的咖啡師才會開封，用精細的手法沖泡。為了沖出最佳口感風味，這些專業咖啡師事前還接受了超過400小時的特訓。

Elida Geisha 803的風味會隨著飲用變化，一開始喝起來像是品茶，隨著溫度冷卻又會顯現莓果味。15日活動中，只有少數幸運兒有機會試飲，其中一人表示，Elida Geisha 803值得炒作過後的定價，也是他嘗過最好的咖啡。另外一人表示，願為這一生一次的機會咬牙付帳。

這杯小小的咖啡要價75美元。（美聯社）

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