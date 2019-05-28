【遊泰注意】泰國擬向旅客徵稅　用於旅客保險及改善景點

泰國是港人其中一個熱門旅行地點之一。《曼谷郵報》報道，泰國政府正研究對訪泰外國旅客徵收旅遊稅，預計半年後實施。 預料有關款項每人不會超過100泰銖（約25港元），主要是用於旅客保險，以及改善景點設施。

泰國旅客稅：《曼谷郵報》報道，泰國政府正研究對訪泰外國旅客徵收旅遊稅，預計半年後實施。（Getty Images）

泰國國家旅遊政策法上周三（22日）生效，賦予觀光暨體育部制定旅遊發展策略，以及確保旅客安全措施的權力。

《曼谷郵報》報道，觀光暨體育部常務次長朱特（Chote Trachu）上周四（23日）表示，正與大學及保險機構討論徵收旅遊稅，有關款項會用於支付遊客緊急醫療費用，及改善景點。

泰國旅客稅：當局表明，徵稅是為支付遊客緊急醫療費用，以及改善景點。（Getty Images）

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徵收旅遊稅能減輕泰國納稅人負擔，政府可利用這筆錢替遊客買保險，不用再耗用公帑。朱特表示，研究需時半年，主要討論如何徵稅及徵收多少。他強調會在有定案前與業界討論，盡量將對旅遊業的衝擊降到最低。

2018年有3800萬人次到訪泰國，為泰國帶來2萬億泰銖收入。若當局向每名旅客徵收100泰銖，以3800萬名旅客人次來計算，可為當局帶來38億泰銖（約9.39億港元）收入。

（綜合報道）