【歐霸盃】阿仙奴車路士決戰巴庫　窺探阿塞拜疆的世仇與國際野心

歐霸盃決賽前夕，兩名身穿亞美尼亞球星米希達恩（Henrikh Mkhitaryan） 球衣的泰國阿仙奴球迷，於阿塞拜疆首都巴庫 (Baku) 街頭被警方截停。警員經過一輪與對講機的對話後，准許兩人離開。這其實牽扯到阿塞拜彊與鄰國亞美尼亞的「世仇關係」，米希達恩早前亦以人身安全為由，決定不隨隊出戰巴庫。 或者很多人首先會疑問，為何歐霸盃會選址高加索國家舉行？事實是，這自1991年脫離蘇聯獨立的國家，一直想透過大型賽事來提升國際形象和地位。

緊接着一級方程式賽車後，巴庫將於30日（本港時間凌晨三時）舉辦歐霸盃決賽，上演英超雙雄阿仙奴對車路士的倫敦打吡戰。這次決賽，外界的關注點卻意外落在亞美尼亞球星米希達恩因人身安全問題將缺席比賽一事，與及比賽地點的安排之上。

領土爭議不解 擁亞美尼亞血統者不得內進

米希達恩之所以不欲前往巴庫，是因為國家亞美尼亞和該國份屬世仇。因應「納卡地區」（Nagorno-Karabakh）的持續衝突，亞美尼亞與阿塞拜疆之間沒有任何外交關係。在1918年至1921年期間，剛立國不久的亞美尼亞與阿塞拜疆曾經建立官方關係。在此期間，由於出現「納卡地區」（Nagorno-Karabakh）的領土爭端，令雙方關係逐漸變得緊張。

歐霸盃決賽地點：阿塞拜疆

1922年，阿塞拜疆和亞美尼亞成為蘇聯加盟共和國下的自治共和國。兩國的關係基好上維持和平友好。雖然偶有零星對抗，但在蘇聯的嚴格審查下，衝突每每很快被鎮壓下來。1988年至1994年，雙方再次因納卡地區爆發衝突，這場衝突已經導致數千名軍人傷亡，並在雙方各創造出數十萬名難民。

踏入廿一世紀，兩國偶然還會發生暴力衝突，包括較近期的2008年和2016年。雖然兩國曾試圖以和談解決紛爭，惟最終以失敗告終。今天，亞美尼亞公民以及任何擁有亞美尼亞血統的第三國公民均被禁止入境阿塞拜疆。兩國邊境關閉，納卡地區分離派亦正爭取獨立。

亞美尼亞球星米希達恩將缺席於阿塞拜疆舉行的歐霸決賽。(Getty Images)

納卡地區雖然位處阿塞拜疆的國土範圍之中，但九成五人口屬亞美尼亞人，和亞美尼亞有更強的聯繫，並使用相同的貨幣；故當地人希望脫離阿塞拜疆回歸亞美尼亞，但阿塞拜疆卻不願見到此事發展，故而爆發根本衝突。阿塞拜疆方面一直試圖抹殺對方的文化遺產，包括摧毀教堂及追查敢於在歐洲投票支持亞美尼亞的公民。

納卡地區九成五人口屬亞美尼亞人。(Getty Images)

決賽選址巴庫 球迷嫌又遠又貴

說回這場歐霸決賽，選址巴庫也是備受爭議的。球迷普遍認為門票價錢太貴，比賽地點太遠，而且外國獲發的門票數目太少，大部份球迷無法取得決賽門票等。他們認為，原則上每年變更決賽場地的想法是好事，但認為歐洲足協應該等待確認了決賽隊伍才決定地點。這至少可以選擇一個靠近兩支決賽球隊的地點。

不過，阿塞拜疆當然另有想法。官員表示，希望透過舉辦這些國際級大賽來提升國家形象和當地旅遊業。

但外界對這個做法多有質疑，認為賽事帶來的實際經濟效益和聲譽提升，對一個「人權和自由經常遭到侵犯，貪污猖獗且亟需經濟和其他社會改革」的國家而言，成效未必如此樂觀。

阿仙奴已到達巴庫比賽場地操練。（Getty Images）

經濟實力區內第二 一擲千金辦F1賽事

擁有石油和天然氣資源的阿塞拜疆，在中亞及高加索地區之中，經濟實力僅次哈薩克。過去十年，阿塞拜疆舉辦了各項大小類型賽事，由歐洲韻律操錦標賽到摔角、拳擊和跆拳道錦標賽都有。在此期間，該國也參加了女子世界杯、歐洲運動會和世界國際象棋奧林匹克運動會，以及過去四年的一級方程式大獎賽。2012年，他們主辦歐洲歌唱大賽決賽也令人難忘。

阿塞拜疆希望借國際級賽事來提升國家的國際形象。(Getty Images)

雖然國際參與度近年亦有所提升，惟整體自由和權利卻沒有追上。非政府組織自由之家將它列入「不自由」的類別；2019年無國界記者組織的新聞自由指數，該國亦只排名靠後的166名，屬自由受嚴重限制之別。據當地非政府人權組織的統計，約有70多名政治犯被關押在監獄，其中包括一眾記者。

政府為挽救國際間的不良印象，近期總統阿利耶夫 (Ilham Aliyev) 一口氣赦免並釋放了51名政治犯，又容許幾名有旅行禁令的記者和一名囚禁多年的政治犯離開國家。

然而，外界批評阿塞拜疆經歷2016年金融危機和貨幣貶值的影響，與其將資金用作舉辦一級方程式賽事，倒不如投資國家落後的基礎設施。政府卻聲稱，這是經濟復甦計劃的一部分，為了吸引更多外國遊客。官方數據顯示，當地旅遊業確實穩步上升，由2009年的180萬增加至2017年的260萬，這或許也得益於簡化的簽證制度和住宿增加，目前旅客主要來自俄羅斯、土耳其、格魯吉亞等周邊國家，歐洲客源也當然是阿塞拜疆想致力吸納的。

總統阿利耶夫甚至大規模釋放政治犯，力圖改善國家的不良形象。(Getty Images)

阿塞拜疆連續四年舉辦一級方程式賽車，帶來的總體利潤為2.773億美元，顯然不算豐厚。經濟學家Rovshan Agayev認為，這類昂貴的大型活動必需成為國家發展持續戰略的一部分。他解釋：「這些活動是推廣國家的一種方式，讓遊客繼續前來。2017年旅遊業總收入達31億美元，但到2018年，這一數字僅下降到5億美元。所以如果這個做法無法長期帶來旅客，我會視這項投資失敗。」

巴庫這個城市仍未具體舉辦國際級賽事的基建實力。(Getty Images)

配套不足 民眾怨聲載道

對於國家不停舉辦大型賽事，許多巴庫居民其實也在抱怨。如早前的一級方程式賽事期間，當局在未經宣布的情況下封路，加上比賽造成的交通擁堵以及噪音污染問題都令居民十分苦惱。

而在今次歐霸盃決賽前夕，網上有人擔心當局可能計劃將巴庫市中心的部分地區封鎖，以確保遊客能舒適遊走。海濱長廊和幾個受當地安全部隊保護的公園，都設立了球迷區，連每年5月28日慶祝國家第一個共和國的周年紀念日活動也取消。

經常舉辦大賽對巴庫居民造成不少困擾。(Getty Images)

體育部長拉希莫夫 (Azad Rahimov) 表示，球迷只需要提前到達並花時間「享受這座城市」。他說：「每個人當了解到我們美麗的城市和熱情好客，將會很高興再次回來。」

但事實是，巴庫的城市基礎設施根本無法應付大量遊客。決賽場地實際可容納7萬人，但只有12,000張門票被分配給外國球迷。阿塞拜疆足總在之前的決賽評估報告中亦說，巴庫的國際機場無法處理大量乘客湧入。

或者，不少球迷都不介意越洋過海支持愛隊，歐洲盃賽能夠在不同地區、不同文化國度上演，也是一大美事。然而阿塞拜疆能否這類大型體壇盛事，提高國際地位，「在外在內」都需要自身進步。