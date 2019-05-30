印度小姐也撞樣？　30佳麗一式一樣如「複製人」：長直髮淺膚色

整容大國韓國每年選美大賽都出現「撞樣」情況，但原來印度小姐（Miss India）選美大賽佳麗的樣貌也甚為相似。《印度時報》周一（27日）刊登30位佳麗的相片，隨即引起網民熱烈討論。他們驚訝的不是佳麗的美貌，而是她們外表幾乎是一式一樣：長直髮、淺膚色。

選美活動向來是一躍成名的其中一條捷徑，美國電視劇《無間諜戰》、波里活（Bollywood）影星喬普拉（Priyanka Chopra）也是印度小姐出身。

印度小姐選美大賽主辦單位走訪全國東南西北，從各邦挑選出優勝者，參加6月15日舉行的選美大賽，勝出者將代表印度參加國際選美大賽。主辦單位集團旗下的《印度時報》刊登題為《今年誰會獲封印度小姐？》的全版宣傳廣告，附隨30位佳麗的相片。

有網民轉載廣告，並寫道：「這張照片有甚麼問題？」其他網民回應指，選美大賽欠缺多元，30位佳麗都有着長直髮和淺膚色，看起來一模一樣。有人更笑言，她們可能只是同一個人。

What is wrong with this picture? pic.twitter.com/61B23aYFr6 — LeBrown James (@Naa_Cheese) May 28, 2019

▼想觀看更多佳麗的相片，請點擊以下圖輯：

+ 6 + 5 + 4

有曾經參與選美大賽的人指，自己曾打入地區比賽的最後三甲，但最終勝出者的皮膚顏色是最淺的那一位。也有其他人指，幾乎每年都沒有一位曲髮佳麗，甚至有人形容眾多佳麗如「複製人」一樣。

I was one of 3 state finalists last year and the girl who won was the fairest. It really be like that lol — Ansh🌻 (@anshsinghxx) May 28, 2019

Like almost every year, zero curly haired girls. — Vedashree Khambete-Sharma (@theotherveda) May 28, 2019

All Fair n Lovely clones,

No representation from Southern Black beauties and North East beauties...

This should be named North Indian-Punjabi Beauty contest...



👍👍👍 — KamDev Baba (@TheKamDevBaba) May 28, 2019

英國廣播公司（BBC）報道指，印度人向來較喜歡淺膚色，很多人甚至認為淺膚色的人比起深膚色的人高人一等，例如淺膚色的人能夠在「婚姻市場」有優勢。1970年印度推出首款美白面霜Fair and Lovely，美白化妝品銷量自此稱霸，廣告將美白產品塑造成得到好工作、好情人、好婚姻的方法，而鼓吹特定膚色的選美大賽，只會加深相關概念的定型。

印度小姐：Nehal Chudasama在2018年代表印度參加環球小姐選美大賽。（視覺中國）

▼想觀看更多歷屆佳麗的相片，請點擊以下圖輯：

（英國廣播公司）