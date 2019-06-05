華府針對古巴祭新招　美國人不能「來一場說走就走的旅行」

古巴是世界少數的共產國家，封閉政策使當地仍保留上世紀的風貌，吸引不少旅客前往首都哈瓦那（Havana）等地感受加勒比風情，體驗社會主義社會的另類生活。 只是對於美國人來說，到古巴從來都不是「一場說走就走的旅行」。自古巴革命後，美國和古巴關係急劇轉差，古巴導彈危機甚至差點釀成核戰爭。 兩國之間的敵意一直未能完全消除。即使美國前任總統奧巴馬（Barack Obama）任內向古巴伸出友誼之手，放寬旅遊限制，轉眼間卻遭「繼承者」特朗普（Donald Trump）一一推翻。在政策朝夕令改的環境下，經營古巴旅行團的美國企業仍努力尋找生存空間。

古巴旅遊：古巴是世界少數的共產國家，封閉政策使當地仍保留上世紀的風貌，吸引不少旅客前往首都哈瓦那（Havana）等地感受加勒比風情。（路透社）

政府更替 對古巴政策朝夕令改

在美國和古巴交惡的情況下，從前美國人如要到古巴旅行，他們要先前往第三國，輾轉抵達古巴享受加勒比的陽光與海灘。

1999年至2003年，美國政府發出「民間」（people-to-people）牌照，允許美國人因教育或宗教等原因前往古巴旅遊。前總統小布殊（George W. Bush）任內頒布新限制，便未有再發出牌照。

直到奧巴馬上任，政府再次發牌。記者和學者以外的美國人亦可合法前往古巴，但必須跟隨持牌旅行社出發。2016年3月，政府放寬限制，只要符合12個旅遊類型的要求，便可到古巴「自由行」，包括：探親、支援古巴人民（support for the Cuban people）、教育、宗教或新聞活動等。

奧巴馬政策下，到古巴旅遊的手續簡單。美國人可以直接自行預訂機票，然後申請類似簽證的旅客卡，在機場離境前購買即可，有效期為30日，並可在古巴申請延長多30日。

來到特朗普時代，政府再推翻前朝政策，禁止美國人入住古巴國營酒店，也不准在國營商店購物。最新一輪限制周三（5日）正式生效，禁止郵輪和遊艇等船隻前往古巴。

古巴旅遊：美國對古巴實施旅遊限制，但無阻美國人到當地旅遊的熱情。古巴公布的數據顯示，2019年首4個月到訪古巴的美國旅客人數達25.75萬，比2018年同期增加93.5%。（視覺中國）

美國人熱情擁抱加勒比海

諷刺的是，支撐古巴經濟的旅遊業中，大部分是來自美國的旅客，甚至特朗普實施的新限制也無阻美國人湧到古巴旅遊。古巴公布的數據顯示，2019年首4個月到訪古巴的美國旅客人數達25.75萬，僅次於加拿大，比2018年同期增加93.5%。

面對朝夕令改的旅遊限制，經營古巴旅行團的旅行社雖不感到意外，但須努力開闢生存空間。旅行社Insight Cuba主席波珀（Tom Popper）指，公司會轉型，從提供「民間」旅行團，改為發展「支援古巴人民」旅行團。所謂「支援古巴人民」，即是要在行程期間參與當地活動，入住私人房屋。波珀解釋，旅客的行程需要充滿不同活動，接連參與社區項目，「下午在海灘曬太陽」就不算。

旅行社要適應轉變，但對部分人而言，有可以是另類商機。網上平台ViaHero向旅客提供服務，讓他們能接觸古巴當地人，計劃度身訂造的行程，符合要求。公司行政總裁Greg Buzulencia指，ViaHero已經營「支援古巴人民」模式三年，毋須因應新措施改變。他表示，愈來愈多人會以此為旅行模式，旅客亦會因而入住Airbnb等平台所放租的私人住宅，古巴人也能受惠於此。

（綜合報道）