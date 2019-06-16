【台灣健保】亞洲群雄搶佔醫療旅遊先機　後起高雄憑什麼取勝？

高雄將2019年定為「醫療觀光元年」，野心勃勃地向外推銷本地醫療產品。不過，觀乎亞洲區其他先進城市，它肯定不是銳意發展醫療觀光的先鋒。泰國曼谷、韓國首爾、馬來西亞吉隆坡等地已經推行醫療觀光多年，各有特色。究竟高雄這個後起之秀，能否發展出一套獨有的醫療觀光產業鏈，與其他亞洲城市一較高下？ （此乃《台灣健保》系列專題之六）

高雄的醫院能夠在芸芸亞洲群雄中，奪得醫療旅遊產業份額嗎？（楊雅琳攝）

高雄市立聯合醫院院長張宏泰認為，高雄以至整個台灣的優勢是其受國際認可的醫療水平，以及低廉的醫療服務價格。「台灣醫療因為健保的關係，費用壓得很低，幾乎是其他國家的十分之一，比大陸還要便宜，我們的藥品價格也低，很多大陸人願意來台灣。一來價格低，二是品質可信度高。台灣衞福部管理嚴格，健保也不時做稽核。」

張宏泰認為，周邊的潛在競爭者各有其優勢。譬如泰國在觀光醫療上有很多經驗，甚至有數間醫院是專門做觀光醫療，所以整個醫院的服務人員都經過悉心培訓，按照觀光醫療的準則度身打造。首都曼谷的醫療旅遊成熟到可以做「包團」，接待數以千計的醫療觀光客。「很多醫院甚至已經把一年度的行程表都排好……台灣也能賺這種錢。」

發展成熟 曼谷首爾競爭力強

泰國是全球最大的醫療旅遊目的地，每年有超過200萬外國遊客到泰國接受醫療服務，相關產業每年平均獲利1,200億泰銖（約296億港元）。泰國本就是以旅遊資源豐富聞名，加上在健康檢查、整形、牙科等方面的醫療技術漸見成熟，相關服務平均價格僅是歐美國家的一半左右，因此醫療旅遊一直是泰國享譽全球的另類觀光項目之一。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）著名新聞節目《六十分鐘時事雜誌》早於2005年便曾以專題方式報道曼谷著名的「富豪醫院」康民醫院（Bumrungrad Hospital）。該醫院每年接待來自全球190多個國家、多達50萬名外籍病人，醫院裏面擁有全曼谷最大的健康檢查中心，每年服務超過六萬人次，可見其醫療旅遊資源十分充足。

曼谷著名的「富豪醫院」康民醫院（Bumrungrad Hospital）。（網上圖片）

說到醫療觀光，不得不提韓國首爾，其先進的醫療微創科技一向領先亞洲，加上在微整形等醫學美容技術有成熟的經營體系和配套，成為亞洲整形外科中心。從2009年開始，訪韓的醫療旅客年增長率超過34%，他們來自中國、美國、俄羅斯、日本等國，客源相當多元化。去年12月，仁川國際機場的韓國醫療觀光服務中心正式開幕，讓外國旅客甫抵埗，即可預約當地的診療服務、周邊餐飲和住宿設施、前往醫院的交通方式等等。服務中心還有精通多國語言的護士常駐，為遊客提供醫療旅遊的專業諮詢服務。政府與業界共同合作打造，讓其成為普及醫療旅遊的第一大推手。

首爾的醫療旅遊產業主打微整型、整容手術。（網上圖片）

馬來西亞吉隆坡素以低廉且高質素的醫療服務取勝。2016年，吉隆坡被《國際醫療旅遊雜誌》評為年度最佳醫療旅遊目的地。吉隆坡還有語言優勢，由於當地是多元族群社會，不乏操流利中、英語的醫護人員，除了因此得到歐美醫療旅客的垂青，也有助它搶佔龐大的華人市場，成為高雄的競爭對手。

（香港01製圖）

初入市場 高雄需要先「裝修」

張宏泰承認，高雄在醫療觀光旅遊方面還需預備很多東西，搞好配套工作。他以自己任職的聯合醫院為例說，由於它屬於區域醫院等級，有條件把醫學美容的裝備建置起來。他指出，首先要將內部設施重新裝潢，整修為新式病房。「醫美跟一般醫療不一樣，不能把來做醫美的人當成一般病人。他們希望有隱密、安全、美觀的病房。」

另一問題是專業性。張宏泰認為，現時台灣沒有限制什麼醫生才能做醫學美容，只要有醫生執照便可，故有很多人在做，品質上難以控制。他的意思並不是指醫生的醫術有問題，而是醫界應該要有獨特針對醫學美容的專業流程及守則，才能提升高雄醫療觀光在此方面的吸引力，與鄰近地區競爭。比如激光，如果使用不當，可能會造成燒傷。所以，即便是做醫學美容，還是需要專科醫生進行專業評估。高雄若要搞好醫療觀光，必須重視醫學美容的專業性。「我們做的是有一定規範的醫美，不能把它看作夜市賣東西。」張宏泰說。

有了專業性，才能有國際醫療產業一直所強調的品質和安全。鄰近城市已有很大規模的醫美團隊，他們重視團隊的服務品質，將顧客看作尊貴的客人，而不是單純的病患。

上文節錄自第166期《香港01》周報（2019年6月10日）《借鏡台灣全民健保 病有所醫 產業有道》。

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