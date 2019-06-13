【切爾諾貝爾】HBO迷你劇掀遊客「打卡」熱潮　編劇：要尊重死者

HBO迷你劇《切爾諾貝爾》（Chernobyl）將史上最嚴重的核災重現觀眾眼前，掀起「煲劇」熱潮，也吸引旅客紛紛到當地親身感受歷史遺下的痕跡。不過編劇馬辛（Craig Mazin）周二（11日）呼籲遊客到訪時尊重死難者，不要隨便「打卡」。

▲▲想看事故遺址如今的模樣，即刻去片▲▲

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed. — Craig Mazin (@clmazin) June 11, 2019

旅客到景點「打卡」是最正常不過的事，但到災區「打卡」似乎對死者欠缺尊重。馬辛指，對迷你劇《切爾諾貝爾》吸引遊客到訪禁區感到驚嘆，但希望旅客遊覽時，請記住當地曾發生可怕的災難，呼籲尊重死難者。

1986年，切爾諾貝爾發生嚴重核災，估計有逾9,000人的死亡與核災有關。意外發生後，切爾諾貝爾附近30公里和專為核電廠工人而設的城市普理皮亞季（Pripyat）均被劃為禁區。有旅遊公司舉辦導賞團前往禁區，但隨愈來愈多人到訪，「打卡」情況引起愈來愈多關注。有人甚至在災區半裸指照並上載至社交網絡。

切爾諾貝爾：隨愈來愈多人到訪，「打卡」情況引起愈來愈多關注，有人甚至在災區半裸指照並上載至社交網絡。（Instagram：nz.nik）

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經常以比堅尼示人的澳洲女生貝斯勒（Julia Baessler）也成為被批評的對象。她回應指，批評者帶有性別歧視，並表示自己是在迷你劇《切爾諾貝爾》播出前到訪災區，也是源於對歷史和核物理學的興趣，並指不想被視為只是順應潮流而到當地的網紅。

導遊Viktoria Brozhko向路透社表示，迷你劇的成功吸引更多遊客到訪，他們會問有關劇集的問題，對此愈來愈感興趣。據報道，每年有大約6萬遊客到訪切爾諾貝爾。

（英國廣播公司／衛報）