英婦目擊老公同靚女「安心偷食」　憤而賤賣另一半珍藏結果係……

英國41歲主婦雪莉（Shelly Cohen）與35歲的保羅（Paul）結婚10年，育有三名小孩。兩人雖然感情融洽，但保羅熱愛足球，導致雪莉常自稱是「足球寡婦」。某次保羅出差，卻被雪莉發現他是去看足球比賽，身邊還坐着一位金髮妙齡女子，雪莉一氣之下將保羅4.5萬英鎊（約44.4萬港元）的足球收藏品以5英鎊（約49.3港元）賤價賣出，雖然兩人沒有離婚，保羅也坦言「永遠不會原諒雪莉」。

根據《太陽報》報導，保羅某次因公出差，卻有朋友向雪莉通報，在足球比賽的直播上看到保羅與一名金髮女一起在看球，雪莉立刻上網搜證，對於保羅疑似出軌，又轉播給全國人民看到，雪莉十分不滿，決定報復保羅。

由於保羅非常珍惜足球收藏品，雪莉將他所有的珍藏品賤價賣出，其中最珍貴、年代最久遠收藏，是1946年車路士對愛華頓的比賽，距今已有73年歷史，甚至還有爺爺傳下來的紀念品，這些歷史至少10年起跳的珍藏品價值約4.5萬英鎊，雪莉僅以5英鎊在二手拍賣網上成交，等於便宜近100萬倍。

保羅在看完球賽後，收到拍賣網傳來的電子訊息，發現情況不妙，一問之下才知道是老婆以為自己出軌，但保羅表示，根本不認識坐在旁邊的金髮女子，會撒謊也只是擔心去看球會被老婆阻止。目前兩人尚未離婚，但保羅直言「我永遠不會原諒她做的一切，這是一種過份極端的反應」。

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