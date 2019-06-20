緬甸女醫生衣着性感被釘牌　背後是一場勇抗性別歧視文化的戰爭

緬甸女醫生南枚珊（Nang Mwe San，音譯）兩年前開始從事模特兒工作，經常在社群網站上傳性感照片。此舉惹怒保守的緬甸政府，醫療委員會今年一月要求南枚珊移除照片，她不從，委員會本月宣布吊銷她的醫師執照。南枚珊痛批政府性別歧視，她的案例也反映緬甸醫療資源的缺乏及男女不平等的現狀。

她22歲當醫生 卻有模特兒夢

《紐約時報》報道，南枚珊順從父母的期望進入醫學院，22歲時成為醫生，曾在數個非營利組織工作。不過她說，當醫生並非她真正的夢想，她想做的是「當一個性感的模特兒」。

南枚珊在社交網站上傳的性感照片（點圖瀏覽）↓↓↓

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緬甸「Kim Kardashian」 被批破壞傳統

現年29歲的南枚珊，兩年前開始以模特兒身分接廣告等工作，也在Facebook成立粉絲專頁，經常上傳各種美麗及性感的照片，粉絲人數超過51萬。她的五官立體，身材曲線玲瓏有致，亦大方秀出豐臀，頗有「緬甸版Kim Kardashian」之姿。

南枚珊的大膽作風觸怒緬甸政府，醫療委員會今年一月下令要求她簽切結書，承諾刪除社群媒體照片。她雖被迫簽名，但仍然繼續分享美照，委員會本月宣布，因為她「破壞傳統文化」，吊銷其醫生執照。

事件揭當地性別歧視文化

她說：「性別歧視如此嚴重，他們不希望女人獲得更高職位，而且以女性的穿著評斷我們。他們甚至不希望我們穿長褲。」南枚珊強調，她以醫生身分工作時服儀都很整齊。她會提出訴願，要求恢復醫師執照。不過，網路上也出現五段以Snapchat拍攝的南枚珊影片，她在其中三個影片露出胸部。她承認影片是幾年前所拍，但拍攝者未經她同意就外流影片。

緬甸是父權社會，重要的位子幾乎皆被男性把持，昂山素姬是罕見的例外，但她也受制於軍方，必須作出政治妥協。緬甸政府內閣的唯一女性部長，即是昂山兼任的外交部長。而醫療委員會的成員中，男性11人，女性只有兩人。

「女人的身體屬於自己而非社會。」事件曝光後南枚珊貼文表明不屈立場，獲大批網友支持。（Instagram@nangmwesan截圖）

醫學院成績門欄 女比男還高

在緬甸，醫學院也是高中畢業生的第一志願，但女學生必須考到比男同學更高的分數，才能進入醫學院就讀。醫生地位雖高，收入卻不一定成正比，公立醫院新進醫師平均月薪約160美元（約1250港元），私立醫院可以翻倍。

對緬甸醫學院畢業生而言，出國工作好過留在緬甸，在緬甸私立醫院好過公立醫院，在都市工作又好過到鄉下去看診。

當模特兒收入比醫生還高

此外，緬甸軍方把持政權時長期忽視醫療發展，導致醫療資源落後且不均，公立醫院的醫生人數和設備皆嚴重缺乏。有錢人會到私立醫院看病，而即使公立醫院的費用是私立的一半不到，許多民眾仍然負擔不起。有些病人說，他們必須要塞利是，才能得到比較好的照護。

南枚珊說，她現在當模特兒的收入比當醫生時還高，更重要的是她更喜歡模特兒工作，「這是我的熱情所在，我覺得當模特兒更自在也更快樂。」她說爭回醫生執照後，她希望能申請暫停執業，以後當模特兒事業告一段落，可以再回去當醫生，或許也會參與志願服務。

南枚珊登上健康雜誌封面，頸掛聽診器，手拿白袍，展現專業形象。（Facebook@NangMweSanPage）

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