巨型擦膠巴士東京「行走」　蜻蜓牌慶祝MONO擦膠50周年

近日有在東京旅行的朋友，不知有沒有在街頭發現一架「擦字膠」巴士？這架雙層巴士藍白黑三色間條，中間「MONO」大字非常搶眼。沒錯，這就是蜻蜓牌為慶祝MONO擦膠發售50周年紀念，宣傳的專用巴士。

擦膠雙層巴士自上周三（19日）起在東京都內的澀谷、原宿一帶行走，並在上周六（22日）、周日（23日）一連兩天提供澀谷至原宿免費乘車服務。所有乘客都能獲得紀念品。

MONO擦膠誕生

MONO是日本蜻蜓牌文具製作的擦膠品牌名稱。1969年蜻蜓牌推出名為MONO的擦膠，來到2019年正好是50周年。

不過MONO擦膠真正首次推出是在更早的1967年。當時市場主流使用橡膠製造的擦膠，MONO研發了一款由塑膠製造的擦膠。1967年蜻蜓牌為慶祝創業55周年，推出名為「MONO 100」的高級鉛筆，該塑膠製擦膠就成為鉛筆的贈品。

塑膠擦膠較橡膠擦膠，用起來更乾淨，擦字效果也更好。兩年後，蜻蜓牌決定把擦膠獨立發售，MONO擦膠正式誕生。今天MONO擦膠已不再只有一種，蜻蜓牌推出了各種大小、軟硬及專用（如素描繪畫）的擦膠供選擇。

今天的MONO擦膠應有盡有，改錯帶也是掛着MONO的品牌。（MONO官網截圖）

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50周年擦膠套裝 參加Twitter活動獎品豐富

為慶祝50周年重要時刻，當然不會只有擦膠巴士，蜻蜓牌正預備在7月5日起發售50周年紀念版擦膠套裝。套裝內有過去到今天，不同包裝版本的擦膠，並附送特製的MONO牌紀念別針。

蜻蜓牌亦舉行了Twitter的獎勵活動，只要跟隨官方Twitter並轉發指定慶祝訊息，將有機會贏取MONO背囊、MONO球鞋或MONO襯衣。

同時蜻蜓牌亦與文具店合作，所有在日本國內購買MONO品牌產品，均可即時獲得抽獎，有機會贏得40倍巨型紀念版擦膠。這個40倍大小擦膠非常有份量，據蜻蜓牌介紹：「這擦膠非常巨大不小心也不可能弄丟」，不知實際用起來是什麼感覺？

50周年擦膠套裝，其中5款擦膠分別代表了不同時期的包裝。不只包裝設計，蜻蜓牌的標誌也略有不同。（蜻蜓牌MONO）

這巨型40倍大小的擦膠在2018年也有出現過，今次重出江湖不知有誰可以贏得大獎？（蜻蜓牌MONO）

（綜合報道）