日本求職者差一步獲聘　「落選」只因答了這個問題

日本一名網友公布自己的面試時的對話，她被問到日常生活中是否有使用社交媒體，並且回答「有」之後，負責面試的人立即告訴她不符合錄取資格。

日媒togetter報道，網友orangegreen26在Twitter上公布了自己的面試對話，對於自己的面試奇遇感到吃驚。原本進行得相當順利的面試進入最後階段時，面試官問了一題「有在使用社交媒體嗎？」，她如實回答了「有在用Twitter」。之後對方居然回應「這次的面試很遺憾……」，讓她不能明白哪裏做錯了。進一步詢問原因，對方表示「公司不錄用有使用社交媒體的人，因為他們有可能散布對公司的不利消息」，這個答案讓她當場呆住。

她在Twitter上公布這段對話後，立即得到許多網友諸如「是真的嗎」、「太奇怪了吧」的回應，質疑「負責面試的人手機讓我看，就不相信他沒在用Line」。而她本人也再補充說明「該公司似乎遇過員工在Twitter上寫公司壞話的狀況，之後就頒布社交媒體禁令」，並且認為愈是擁有許多追隨者的人愈是無法信任。雖然這個情況讓人驚訝，不過她也因此得出「這家公司太封閉了，應該不太適合自己」這樣的結論。

網友們討論這個現象，認為很多公司的主管「將社交媒體視為敵人」、「這是一種過時的想法」，也懷疑現今社會剩多少人沒在用社交媒體，「這家公司沒多少人可以僱用了吧」。

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