專訪Lonely Planet創辦人　由《孤獨星球》細看旅遊生態變遷

四十七年前，26歲的Tony Wheeler和太太Maureen駕着迷你旅行車離開英國。當時，他剛從倫敦商學院（London Business School）取得MBA學位，原本打算在福特汽車公司工作，但想先以一年時間旅行。兩人帶了僅備幾件衣服的背包，駕着旅行車上路，一心想着能走多遠便走多遠...... （此為《旅遊書》專題報道之一）

夫婦同是旅遊愛好者，拍拖期間結伴遊歷歐洲多國。這次出走，他們帶着400 英鎊積蓄，從倫敦一路向東行，穿越歐洲大陸，經過土耳其、阿富汗，並從峇里島坐船到達澳洲。經過多月攀山涉水，這時他們已經身無分文。雖然如此，他們卻清楚意識到，當初「計劃在一年內環遊世界，從此不再去旅行」的想法太簡單。數月後，兩人創立了今天享譽國際的旅遊指南出版社Lonely Planet（孤獨星球）。

回顧出走那一年，Tony Wheeler 和太太Maureen不時花整個下午蒐集旅遊資訊，請當地人推薦行程、交通食宿等，Tony 更以日記方式記錄每天的消費和路線等資訊。這些看似簡單瑣碎的事情，成為日後非常寶貴和實用的旅遊資源。由於預算有限，兩人沿途非常節儉，甚至試過在阿富汗旅館的花園露營。

按照原來的計劃，他們會先在澳洲短暫工作，賺取足夠的旅費才啟程回倫敦。機緣巧合，身邊許多朋友對他們的「窮遊」經歷感興趣，紛紛詢問不同國家的旅遊景點和資料，二人察覺到當時的旅遊資訊貧乏，從而觸發了撰寫旅遊指南的想法。

Tony與Maureen年輕時的「任性闖蕩」，竟成就了一個無人不曉的旅遊書王國。（Getty Images）

廚房裏埋頭打字 剪貼排版

然而，創業的過程並不容易。他們籌備第一本旅遊指南時，還未添置打字機。Maureen每逢周五晚會從公司帶打字機回家，二人利用周末時間在悉尼的地下室公寓的廚房埋首打字。當時電腦尚未普及，排版工作全靠Maureen把打印好的文字逐句逐段剪下來，再貼到另一張白紙上。

辛苦多時，兩人的第一本書《Across Asia on the Cheap》於1973年以Lonely Planet的名義出版。雖然它只是一本印刷簡單的自製書，全書只有96 頁，但蘊藏過去一年他們遊歷多個亞洲國家的旅遊資訊、沿途見聞及文化衝擊。此書於短短一周內在澳洲賣出1,500本，加印的3,000多冊亦火速售罄，三個月的累積銷量達8,000本，並且廣受好評。

當時他們尚未意識到自己正在建立一個旅遊書王國，直至數年後回想，才發現這段艱苦奮鬥的日子是天賜良機。上世紀七十年代，嬰兒潮一代已經成長，大型民航機亦已面世，加上嬉皮之路（hippie trail）(詳見注解)和歌曲《Marrakesh Express》都纏繞無數年輕旅行者心中，這些因素都令Lonely Planet的發展如魚得水。

Tony Wheeler 曾遊歷巴布亞新畿內亞，參觀二戰日軍軍機墜機遺址。(受訪者提供)

注解：風行於上世紀六、七十年代跨越歐亞大陸的自助旅行路線，旅者多從荷蘭的阿姆斯特丹啟程，途經中亞的伊斯坦布爾、德黑蘭、喀布爾等城市，最後以尼泊爾的加德滿都或印度的果亞為終點。有別一般觀光旅行，它標榜長時間少花費，全程以搭順風車或公共交通工具為主。

由於首作取得佳績，賺取的收入足以支持他們繼續創作。一年後，他們從悉尼再出發，騎着電單車探索東南亞。當年東南亞尚未成為旅遊熱點，加上時值越戰，不少人更避之則吉。但他們相信這些國家深具潛力，將會吸引喜歡歷險的讀者。

遊剛果民主共和國時，Tony 到達非洲最活躍的火山 之一尼拉貢戈火山遊覽。(受訪者提供)

「旅行扮演重要角色」

這次東南亞之旅的感受迥然不同。當年首度橫越亞洲的旅程雖然其樂無比，但尚沒衍生出版旅遊書的想法。再度踏上征途，從坐上電單車離開悉尼的一刻，推出旅遊指南的大計也在他們的腦海中醞釀。這趟旅程的出版物《Southeast Asia on a Shoestring》（1975）成為無數背包客的珍藏，並令Lonely Planet在國際上名聲鵲起。今天這本書已出版第19版，銷量高達數百萬本。

兩本旅遊書風行一時，一眾書商開始主動接洽，也有讀者將自身的旅途經歷寄給他們，而且吸引不少有意成為在地作家的撰稿人加入。1981年，他們出版第三本書《India》，這本700 頁的精裝版指南是全球首部內容紮實、資料豐富的印度旅遊書。此書風行全球，Lonely Planet更成為無人不曉的旅遊書王牌。

Tony 最近向《香港01》分享經營Lonely Planet 的這些年，令他最印象深刻的正是早期的作品《Southeast Asia on a Shoestring》和《India》。「前者是公司第一本持續暢銷的旅遊書，直至今天依然廣受歡迎。它在許多讀者的生命中佔據重要位置。後者則對公司有重大的影響，是我們做過最大型的項目，而且獲得重大的成功，贏得當年Thomas Cook年度旅遊書獎項，是個重要的榮譽。」

另外，Tony也喜歡1984年出版第一本關於中國的旅遊書《China》，雖然他並沒有參與編寫。「這是一本影響深遠的書，說明旅行在廣闊的世界扮演着重要的角色。」

Tony 喜愛到中國旅遊，曾參觀西安大慶路絲綢之路群雕。(受訪者提供)

離開孤獨星球 繼續遊走全球

賣盤逾十年，Tony 向記者重申自己今天已是LonelyPlanet 的局外人，夫婦二人既沒有任何擁有權，也沒有任何角色。縱然如此，他強調：「即使沒有撰寫旅遊指南的使命，我仍有充足的理由去旅行。」無論是為了他和Maureen成立的Planet Wheeler Foundation基金會（支援貧窮國家的教育和健康發展組織），還是作為受託人董事會之一的Global Heritage Fund（保護歷史遺產的非牟利組織）。更何況，他還有不少想去旅遊的地方。

退休後，他已經有超過十年未有撰寫旅遊指南，但近期仍有寫旅遊相關書籍，最新的作品將在今年10 月推出，內容是關於澳洲島嶼。他表示：「我正在做自己擅長的事，我反而無法想像自己寫小說。將來，我可能會寫其他主題，但旅遊對我而言是個很好的題材。我對很多城市感興趣，亦有很多想法想表達。」

退休後的Wheeler夫婦，如今已是Lonely Planet 的局外人。(AFP)

回顧數十年的旅遊經歷，這位殿堂級的旅遊達人承認，如今旅遊文化出現很大變化，科技的影響深遠：「我仍然認同旅行的重要性。作為一門生意，它十分龐大，而且在發展中國家，旅遊業往往是經濟發展的重要支柱。旅遊同時是關於我們如何與別人相遇、接觸、溝通的方式。當然，今天也有人開始懷疑旅遊的意義，這一點也值得重視。就個人而言，總會有某個地方引起我的興趣，某些地方我真的想親自去看一看。」

Tony 和Maureen 曾說過，得悉旅者因為他們的書而對旅行更有信心，是這份工作最美好的部份。不難看到，這個最美好的部份也反映在旅遊指南當中。歷經半世紀，那份簡單純樸、遊走全球的態度，使Lonely Planet這些旅遊指南書的精神及其專業歷久不衰。

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《專訪Lonely Planet創辦人Tony Wheeler 從「孤獨星球」走向全球》。

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