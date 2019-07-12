澳洲烏魯魯岩禁攀令實施在即　大批遊客排隊「最後一攀」惹爭議

澳洲烏魯魯岩（Uluru）是當地其中一個著名景點，每年吸引大批遊客到訪，更有不少人攀上這個被原住民視為聖地的岩石，因而惹來原住民不滿並實施禁攀令。有關禁令在10月正式執行前，仍有很多人無視勸告，希望攀上岩頂「打卡」。

烏魯魯岩又稱艾爾斯岩（Ayers Rock），高約348米，它憑獨特的自然和文化價值獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化及自然雙料遺產，該土地由原住民部族阿南古人（Anangu）擁有，他們一直視烏魯魯為神聖之地，因此不希望其他人攀登。

即使阿南古人和烏魯魯—加他茱達國家公園（Uluru-Kata Tjuta National Park）管理部門在岩石附近豎立告示牌，呼籲遊客切勿攀登，但不視勸告的仍大有人在，因此國家公園於2017年以神聖為由，一致通過在2019年10月26日實施禁攀令。

不過澳洲SBS電台及澳洲廣播公司（ABC）周四（11日）報道，網上流傳多張遊客排隊攀岩的照片，有網民更認為情況與早前珠穆朗瑪峰（Mount Everest）出現人龍的局面相似。

This really is nuts.



The #Uluru climb two days ago. It closes for good in October.



📷Glenn Minett/ABC Alice Springs pic.twitter.com/sAFdfvpKwz — Rohan Barwick (@rohwick) 2019年7月10日

遊客趁機會「最後一攀」除了被批評不尊重原住民文化外，他們在公園內隨處露營和留下大量垃圾，因而令管理當局帶來煩惱。公園管理局負責人威爾遜（Sammy Wilson）曾表示，烏魯魯不是遊樂場或像迪士尼樂園這類主題公園，遊客前來應是接觸和學習原住民文化。

據報道，自1950年代起，至今最少有37名遊客攀登烏魯魯岩時喪生，最近一宗發生在2018年7月，一名76歲日本遊客在挑戰最陡斜的部分時突然昏迷，最終不治。

（綜合報道）