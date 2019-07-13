墨西哥市長當「臥底」扮傷健人士　發現下屬這樣對待弱勢社群……

墨西哥一名市長收到民眾投訴信，表示市府官員對弱勢團體的態度不佳，於是他決定親自做實驗，穿得像乞丐般坐在輪椅上，結果實測結果「不但被歧視，還被辦公室同事趕出去」，讓他覺得痛苦又生氣，已經準備要把這些人解雇。

綜合外媒報導，墨西哥奇瓦瓦（Chihuahua）一名市長内瓦雷斯（Carlos Tena Nevarez），接受到民眾投訴信，表示受到公務員不平待遇及不友善的態度。他不相信自己同事會這麼做，決定親自「臥底」實測，他坐着輪椅，穿着一件髒兮兮的外套，遮住了腿，看起來一副很可憐的模樣，讓公務員認不出他來。

（Twitter@Gabriela Warkentin 網頁截圖）

他這樣進到社會局領取食物代金券，結果服務人員冷漠對待甚至無視他，後來他前往自己的辦公室，表示要找「市長」談談，被告知市長不在，他後來要求找秘書，結果卻被「當場趕出去」，内瓦雷斯當場從輪椅上站起來，脫下偽裝的衣物，讓他員工們當場僵住。

這起事件讓内瓦雷斯生氣，表示會因為受到這些不良待遇解雇至少三個人，對自己的同事相當失望，也強調日後不想再聽到這種歧視事件發生。

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