美國漢水上樂園玩染罕見病　變形蟲入侵腦部致死

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美國北卡羅來納州（North Carolina）一名男子至水上樂園遊玩後，出現身體不適狀況，就醫後確診感染食腦變形蟲，引發原發性阿米巴腦膜腦炎，不幸在14天內死亡。

當地衛生與人力資源部指出，只是吞下食腦變形蟲不會致病，但若是從鼻腔入侵就會有生命危險。

變形蟲有可能在進行潛水、滑水等運動時入侵人體。這種變形蟲喜好溫暖水域，患暫感染後會有頭痛、噁心、癲癇或昏迷等症狀。

根據《費耶特維爾觀察者報》（The Fayetteville Observer）報道，一名男子在7月12日至美國北卡州「夢幻湖水上公園」（Fantasy Lake Water Park）遊玩，回家後卻出現頭痛、噁心等不適症狀，就醫後確定感染食腦變形蟲，於12天內就不幸死亡。

美國北卡州「夢幻湖水上公園」。（fantasylakewaterpark）

北卡州衞生與人力資源部表示，依據檢驗結果確定，該名男子是遭福氏內格里阿米巴變形蟲（Naegleria fowleri）侵入感染，牠又稱食腦變形蟲，喜好生存於溫暖水域，感染人類的情況多出現於夏季。一般而言吞下該蟲不會致病，但若透過潛水、滑水等運動時，從鼻腔入侵就恐會在接觸後9天內發病。

衞生與人力部指出，這類感染狀況十分罕見，自1962年至2018年，全美共有145人遭福氏內格里阿米巴變形蟲感染，其中5例發生在北卡羅來納州。涉事水上樂園不會關閉，將與相關單位合作調查，討論如何保障民眾嬉水安全。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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