日本愈來愈多不婚族　單身女：如果我結婚只是做更多家務

在有傳統觀念「男主外，女主內」的日本社會，女性結婚後往往辭去工作走入家庭，然而近年已出現改變。紐約時報報道，日本女性投身職場的比例高於過往，愈來愈多日本女性選擇不婚，以經濟獨立的姿態追求自由人生。

紐約時報報道，日本女性投身職場的比例高於過往，愈來愈多日本女性選擇不婚（《不結婚的女人》劇照）

新娘愛的宣言 靠自己活下去

31歲的華岡早苗穿上身綴有荷葉邊，下擺是大箍環裙的蛋糕裙婚紗，黑色鮑伯頭戴上頭紗。在婚禮開始前，她安靜地站在台階上，等待典禮進行。

她想：「哇，我真的這麼做了。」不過，這是一場只有新娘的婚禮。

一群年近30的朋友去年聚集在東京最時尚區域的宴會廳，見證華岡對自己公開發表愛的宣言。她獨自站在台上，感謝朋友參加她的單身婚禮，並表示：「我想知道如何自己生活，想靠自己的力量活下去。」

聖誕蛋糕——赤裸裸的羞辱

不久前，年逾25歲的未婚日本女性被稱為「聖誕蛋糕」，就像聖誕節過後賣不出去的草莓蛋糕。這種赤裸裸的羞辱，隨著放棄或延遲結婚的日本女性人數增加而消散，她們拒絕步入被「家庭為重」的傳統束縛，許多日本女性現在認為家庭主婦生涯單調沉悶。

日本女性投身職場的比例高於以往，但文化規範卻沒跟上趨勢：日本妻子和母親仍被期待以家務、照顧小孩和年長親屬為主，這是阻礙她們個人職涯發展的因素之一。愈來愈多日本女性選擇退出婚姻，專注工作和自由帶來的新天地，但這也使政治人物驚慌，試圖扭轉日本不斷下滑的人口。

年逾25歲的未婚日本女性被稱為「聖誕蛋糕」，就像聖誕節過後賣不出去的草莓蛋糕。（GettyImages）

日本結婚率 連續第6年下降

日本政府人口普查數據顯示，1990年代中期50歲之前仍未結婚的女性僅約5%。但到了2015年，數據產生巨變，每7名日本女性中就有1人到50歲都沒結婚。35歲至39歲的未婚女性比例特別高：近四分之一的女性未婚，而20年前卻只有一成女性未婚。

據統計，去年結婚的日本夫婦人數達到二戰後的最低水平，也是日本結婚率連續第6年下降，比日本人口的下降速度還快。

不想要小孩 結婚理由更少了

研究當代日本社會的哈佛大學教授瑪麗．布林頓指出，有些日本男女結婚是為了有小孩，「如果你不想要小孩，那麼結婚的理由就更少了。」

對愈來愈多日本女性而言，她們在傳統上受制於男性、小孩和其他家庭成員，單身象徵自由。

對愈來愈多日本女性而言，她們在傳統上受制於男性、小孩和其他家庭成員，單身象徵自由。（《熟女求結婚》劇照）

旅行社、攝影業 紛為女性單人專案

這種變化非常引人注目，以至於愈來愈多企業開始特別迎合單身女性。卡拉OK標榜設有女性限定區，餐廳設計單人座位和菜單，以及針對想買或租屋的女性建造的公寓大樓。旅行社為單身女性規劃旅遊行程，攝影工作室推出女性穿禮服拍單人婚紗照的專案。

49歲的單身漫畫家增田加代子表示：「我覺得：『如果我結婚，不過是要做更多家務。』」她談及自己的未婚狀況表示：「我喜歡我的工作，想要擁有可以工作的自由。」

東京上智大學政治學教授三浦麻里表示：「日本女性結婚就必須放棄很多東西，也就是許多自由和獨立性。」

這種變化非常引人注目，以至於愈來愈多企業開始特別迎合單身女性。（GettyImages）

不必為了財務 選擇結婚

這種轉變和日本勞動力變遷息息相關。日本15至64歲的女性現在將近七成有工作，創下紀錄。但她們的職涯往往受阻於無止境的家務負擔。

京都外國語大學社會學教授根元久美子說：「對許多有工作的女性而言，顯然很難找到一個可以成為家庭主夫的男人。」她補充，日本消費導向文化也意味著，有工作和金錢的單身女性比她們的母親或祖母擁有廣闊的活動和情緒宣洩出口。而且值得注意的是，日本女性不再需要丈夫確保她們的經濟安全。

49歲的松木美樹是東京一家出版社董事，她說：「女人結婚的原因之一是要有財源穩定的生活，而我不為獨身或任何財務問題困擾。所以我不必把自己逼到牆角，為了財務原因選擇結婚。」

「如果我成為母親，我害怕我將被期待成為像個日本社會應有的母親角色，而非做自己。」（GettyImages）

她們的丈夫就像巨嬰

對一些單身女性而言，她們已經有孩子的已婚朋友可作為前車之鑑。48歲的代田成子是一名幼稚園行政人員，她住在自己買的公寓，表示許多她的已婚朋友和孩子待在家，但丈夫卻沒幫什麼忙。她說：「要女性困在家裡當家庭主婦不公平。她們只要和自己的孩子在一起就很高興，但有些人描述她們的丈夫就像巨嬰，她們真的不喜歡連丈夫都要照顧。」

華岡小姐則回憶，兒時常見她的母親不高興。大學畢業後她在幼稚園任教，親眼看到許多母親「試著照顧好自己的孩子，卻沒有照顧好自己」。她說：「如果我成為母親，我害怕我將被期待成為像個日本社會應有的母親角色，而非做自己。」

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