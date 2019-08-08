澳洲公務員匿名批評時政被炒　法院裁定政府勝訴

澳洲一名公務員班納吉（Michaela Banerji）以匿名方式在Twitter批評政府的移民政策，及後當局發現她的真正身份，並以違反守則為由將她辭退。最終事件需要搬上法庭解決，當地高等法院8月7日作出判決，裁定政府勝訴，為當地近來的言論自由爭議再增添變數。

班納吉曾經為移民及邊境保護局工作，並在Twitter以「LaLegale」帳戶名稱留言，包括多次抨擊澳洲的移民政策，以及將尋求庇護的人士安置到海外。所有留言都是由她的個人器材發出，而且絕大部份內容是工餘時間上載。

政府其後發現有關帳戶由班納吉使用，該部門於是在2013年以違反公務員守則為由辭退對方，守則提到公務員不可表達政治意見。她不服決定，向仲裁委員會提出上訴，當時判決認為有關辭退的做法與她的政治交流自由有抵觸，她亦因此向政府索償，坎培拉政府決定挑戰有關判決。

Michaela Banerji, a public servant was sacked for her social media posts. As the matter goes to the High Court it’s worth reflecting on the Folau case.



When is it OK for employers to sack a worker for expressing their religious or political views?https://t.co/XSvgLKv2ef — Stephen Jones MP (@StephenJonesMP) 2019年8月6日

代表律師：判決與時代脫節 影響深遠

高等法院七名法官一致裁定班納吉敗訴，判詞指政府辭退她的決定並沒違憲，指有規例要求公務員需要避免與職務有利益衝突，規定公僕不涉政治。判決亦提到，即使班納吉方面提出她從沒有在Twitter帳戶內披露身份，但指引列明公務員在網上發表言論時，其身份可能會被披露。

班納吉聽取裁決後當場淚灑法院，她指落敗一方不單止是自己，而是整個公務員團隊。她的代表律師Allan Anforth認為，判詞中對於公務員的觀點仍然停留於上世紀6、70年代思維，批評與時代脫節。Anforth稱判決的影響不限於公務員，甚至為勞資關係帶來變化，指僱主可能會就與政治有關的社會問題，辭退意見不合的員工。他指由目前的政治現況而言，法院的判決相當天真。

當地公務員工會CPSU亦發出聲明，對判決感到失望，認為全國大約200萬名公務員的自由可能受到影響。組織發言人弗勒德（Nadine Flood）認為公務員應享有與平民一樣的權利，而不是因為他們所身處的工作環境而受到歐威爾式（Orwellian）審查。

VERY BAD NEWS: former public servant michaela banerji ⁦@LaLegale⁩ loses high court free speech case, via @inkl.



this will have a chilling effect on government accountability in australia. https://t.co/DSam7BFVez — 💧simon holmes à court (@simonahac) 2019年8月7日

憂寒蟬效應 學者：避免角色衝突

澳洲近來不時傳出與言論自由有關的爭議，著名欖球員菲勞（Israel Folau）在網上發表反同性戀言論而被欖球協會中止合約，他指當局因宗教信仰問題而裁員是違反公平工作法，於是與協會對簿公堂。

澳洲公共事務研究所（Institute of Public Affairs，IPA）研究員布什內爾（Andrew Bushnell）認為，雖然兩宗事件都是涉及言論自由問題，但在班納吉的個案中，她的言論與自身工作有直接關係，因而令人懷疑她可能沒法如常履行職務。對於有憂慮指判決可能為公務員帶來寒蟬效應，布什內爾指可以將判詞解讀成避免發表可能構成角色衝突的言論。

（綜合報道）