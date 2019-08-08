澳洲公務員匿名批評時政被炒　法院裁定政府勝訴

澳洲一名公務員班納吉（Michaela Banerji）以匿名方式在Twitter批評政府的移民政策，及後當局發現她的真正身份，並以違反守則為由將她辭退。最終事件需要搬上法庭解決，當地高等法院8月7日作出判決，裁定政府勝訴，為當地近來的言論自由爭議再增添變數。
班納吉曾經為移民及邊境保護局工作，並在Twitter以「LaLegale」帳戶名稱留言，包括多次抨擊澳洲的移民政策，以及將尋求庇護的人士安置到海外。所有留言都是由她的個人器材發出，而且絕大部份內容是工餘時間上載。
政府其後發現有關帳戶由班納吉使用，該部門於是在2013年以違反公務員守則為由辭退對方，守則提到公務員不可表達政治意見。她不服決定，向仲裁委員會提出上訴，當時判決認為有關辭退的做法與她的政治交流自由有抵觸，她亦因此向政府索償，坎培拉政府決定挑戰有關判決。
Michaela Banerji, a public servant was sacked for her social media posts. As the matter goes to the High Court it’s worth reflecting on the Folau case.— Stephen Jones MP (@StephenJonesMP) 2019年8月6日
When is it OK for employers to sack a worker for expressing their religious or political views?https://t.co/XSvgLKv2ef
代表律師：判決與時代脫節 影響深遠
高等法院七名法官一致裁定班納吉敗訴，判詞指政府辭退她的決定並沒違憲，指有規例要求公務員需要避免與職務有利益衝突，規定公僕不涉政治。判決亦提到，即使班納吉方面提出她從沒有在Twitter帳戶內披露身份，但指引列明公務員在網上發表言論時，其身份可能會被披露。
班納吉聽取裁決後當場淚灑法院，她指落敗一方不單止是自己，而是整個公務員團隊。她的代表律師Allan Anforth認為，判詞中對於公務員的觀點仍然停留於上世紀6、70年代思維，批評與時代脫節。Anforth稱判決的影響不限於公務員，甚至為勞資關係帶來變化，指僱主可能會就與政治有關的社會問題，辭退意見不合的員工。他指由目前的政治現況而言，法院的判決相當天真。
當地公務員工會CPSU亦發出聲明，對判決感到失望，認為全國大約200萬名公務員的自由可能受到影響。組織發言人弗勒德（Nadine Flood）認為公務員應享有與平民一樣的權利，而不是因為他們所身處的工作環境而受到歐威爾式（Orwellian）審查。
VERY BAD NEWS: former public servant michaela banerji @LaLegale loses high court free speech case, via @inkl.— 💧simon holmes à court (@simonahac) 2019年8月7日
this will have a chilling effect on government accountability in australia. https://t.co/DSam7BFVez
憂寒蟬效應 學者：避免角色衝突
澳洲近來不時傳出與言論自由有關的爭議，著名欖球員菲勞（Israel Folau）在網上發表反同性戀言論而被欖球協會中止合約，他指當局因宗教信仰問題而裁員是違反公平工作法，於是與協會對簿公堂。
澳洲公共事務研究所（Institute of Public Affairs，IPA）研究員布什內爾（Andrew Bushnell）認為，雖然兩宗事件都是涉及言論自由問題，但在班納吉的個案中，她的言論與自身工作有直接關係，因而令人懷疑她可能沒法如常履行職務。對於有憂慮指判決可能為公務員帶來寒蟬效應，布什內爾指可以將判詞解讀成避免發表可能構成角色衝突的言論。
（綜合報道）