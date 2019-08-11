【照騙】印尼男網戀兩年以為娶到女神　一見廬山真面目嚇到悔婚

科技發達，現代人透過網路戀愛、遠距離戀愛已不是問題。一名在南韓打工的印尼男子尤瑟夫（Yusuf），在網上認識了一位在台灣工作，同樣也是來自印尼的女子印坦（Intan），雙方以訂婚為前提談了2年的遠距離戀愛，卻從未見過面。沒想到當尤瑟夫遠赴重洋飛來台灣，看到女友真面目後，竟然嚇到解除婚約！

綜合外媒報道，尤瑟夫兩年前與印坦在Facebook上結識，他從照片裏看到對方五官精緻，長相清秀亮眼，立刻深深被吸引，還大膽地向印坦示愛。對於尤瑟夫的告白，印坦提出要以訂婚為前提交往，尤瑟夫豪不猶豫的答應，兩人也展開2年的遠距離戀愛。

綜合外媒報導，尤瑟夫兩年前與印坦在Facebook上結識，他從照片裡看到對方五官精緻，長相清秀亮眼，立刻深深被吸引，還大膽地向印坦示愛（HTN news影片截圖）

奇怪的是，交往期間兩人從沒見過面，僅靠文字訊息來聯繫。尤瑟夫多次要求展開視象通話看看她的真面目，但都被印坦拒絕。後來好不容易女方答應開視象，不過卻蒙住面紗面對尤瑟夫。尤瑟夫因為被愛沖昏頭，也不以為意，女方甚至還常常向尤瑟夫索錢。等到兩人要論及婚嫁了，尤瑟夫千里迢迢飛到台灣，想要見上印坦一面，卻勢沒想到朝朝暮暮思念的女友，竟然和照片中的不一樣。

當尤瑟夫見到穿着婚紗的印坦時簡直不敢置信，因為眼前這位和他交往2年的女友看起來的實際年齡，比照片裡的女子要大得多，幾乎已經可以當他的媽媽。尤瑟夫嚇得當場解除婚約，還向印坦索討交往期間所給的費用，據了解尤瑟夫已經回到韓國。據悉，照片中的女子也是印尼人，現在的職業是化妝師，已經結婚生子，她表示照片是她大學時候拍的，並不知道為何會被人盜用。

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