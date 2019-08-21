種姓制度遺禍　不滿女兒嫁「賤民」　印度外父買兇斬死女婿

2018年8月，身穿藍色西裝印度的男子普拉納伊（Pranay Perumalla），與懷有身孕的瓦爾希尼（Amrutha Varshini）舉行婚宴，二人四目交投，露出甜密的笑容。 想不到一個月後，這對新婚夫婦竟要陰陽永訣。23歲的普拉納伊9月14日陪同妻子到醫院做產檢後，竟遭持刀殺手攻擊頭部和頸部致死。 背後以近15萬美元（約117萬港元）買兇殺人的，竟是他外父，原因是死者來自較低「種姓」的家庭。案件9月開審。

普拉納伊與瓦爾希尼（Amrutha Varshini）的結婚照。（資料圖片）

種姓制度下的禁忌之愛

印度1947年廢除種姓制度，針對族群的歧視屬違法，但情況仍於當地十分普遍，尤其「賤民」更是飽受欺凌，普拉納伊就是其中之一。相反，21歲的瓦爾希尼就屬於上流階級，父親拉奧（T. Maruthi Rao）自小就被告誡她不可與「賤民」來往，因為這是一種羞辱。

愛情理應不分界限，瓦爾希尼在中學認識普拉納伊後，不顧父親反對與後者交往。《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述瓦爾希尼憶述，拉奧因此多次毆打她，更沒收她的電話、電腦，並安排她轉到另一所學校就讀。拉奧更警告指：「我寧可把你嫁給高種姓乞丐，也不會讓你跟賤民一起。」

瓦爾希尼與兒子合照。（Perumulla Pranay Amrutha Facebook）

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本計劃私奔到澳洲

這對苦命情侶在之後6年，惟能在極少情況下短暫見面，但仍無礙他們一起生活的決心。直到拉奧試圖迫瓦爾希尼嫁給別人，以拆散鴛鴦。她與普拉納伊終於決定私奔，並打算結婚後離開印度前往澳洲生活。

這個計劃因瓦爾希尼懷孕而被推遲，拉奧還逼她墮胎。拉奧及後透過當地一位政界人士作中間人，僱用兇手謀殺他的女婿。事發後兇徒逃離現場，瓦爾希尼則跑回醫院求救，惜丈夫最終宣告傷重不治。

警方認為，普拉納伊遇害全因傳統的「種姓制度」，於是朝「榮譽殺人」方向調查，案件會在9月審判。

種姓通婚仍罕見

印度種姓制度的影響仍然無處不在。2017年一項研究發現，印度不同種姓之間通婚只佔5.8%，過去40年都未有明顯變化。研究作者雷（Tridip Ray）稱，結果讓他們感到意外，原本以為會看到更多不同種姓間的結合，但不幸的是，並沒有如此發生。

印度著名歷史學家、種姓和性別問題專家查克拉瓦蒂（Uma Chakravarti）認為，跨越種姓界限引發的暴力報復行為是藉着維護「傳統與榮譽的名義進行」。她指出，背後的動機遠超於此，如果女性可以自由選擇結婚對像，便會破壞整個體系的穩定。