澳洲航空計劃推出全球最長途航班　19小時直達英美

澳洲航空（Qantas）8月22日宣布計劃推出超長途航班，由悉尼（Sydney）分別飛往英國倫敦和美國紐約，全程19小時。試飛成功後，最快2022年正式推出，屆時將會是全球最長的直航班次。

公司將於2019年稍後進行三次試飛，由波音787-9飛機接載最多40名乘客，包括澳洲航空的機組人員和員工。飛行期間，乘客會配戴裝置，用來監察健康狀況，例如睡眠模式和飲食，決定超長途航班對健康和生理時鐘的影響。公司會在年底前決定是否推出有關航班。

行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）指，超長途航班引申出有關舒適以及乘客和機組人員身心健康的問題，試飛航程將提供珍貴的數據解答問題。他形容，從澳洲東岸直達倫敦和紐約是航空界最後的境界。

現時最長途的航班是新加坡航空營運的航班，從新加坡直飛到美國紐約，全程18小25分鐘，飛越15,344公里。航空公司甚至特意改動客機設計和提供不同服務，務求令這趟枯燥航程增添樂趣和享受。

新加坡航空（Singapore Airlines）最長途客機：飛機製造商空中巴士（Airbus）8月已向新航交付首架A350-900ULR型號客機，用於前往洛杉磯的航線。ULR（Ultra Long-Range）意即「超長途」，客機可飛行約逾1.8萬公里，比同型號的標準機型多飛近3218公里。那麼在3.5萬尺高空上坐足19小時，又可以如何輕鬆度過呢？（視覺中國）

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