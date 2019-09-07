【新聞背後】超高齡產婦不是夢　年屆70也當媽　生育自由無界限？

生兒育女，或者是部份人遲遲未能實現的夢想。但隨着醫療科技進步，不育婦女能夠成功懷孕的機會率提高，孕婦年齡也有上升趨勢。印度一名74歲的超高齡產婦成功誕下雙胞胎，成為世界最年長的母親。 但也有不少人認為，年老夫婦當新手父母，背後會帶來不同問題。

印度一位74歲老婦使用體外人工受精（IVF）的方法懷孕，9月5日產下一對雙胞胎女嬰，打破世界紀錄成為最年長產子的母親。事實上在2016年，印度也有一位婦人考爾（Daljinder Kaur）70歲時透過接受體外人工受精誕下男嬰。

2016年，印度婦人考爾（Daljinder Kaur）70歲時透過接受體外人工受精誕下男嬰。她的丈夫吉爾（Mohinder Singh Gill）當時79歲。（VCG）

體外人工受精（in vitro fertilization，IVF）是較普及的生育治療方法。顧名思義，精子和卵子不會於婦女體內的輸卵管受精，而是在實驗室的培養皿相遇。如接受卵子捐獻，經歷更年期後的女性亦有機會懷孕。

IVF是否有年齡上限？

有研究發現，50歲至63歲透過體外人工受精的懷孕機會率和流產率，與20多歲的女性相比，分別其實不大。但確實的是，較年長的孕婦較容易患有併發症。

美國並沒有明文規定接受體外人工受精的年齡上限，但生育診所多數會拒絕55歲以上的婦女接受體外人工受精。而在印度，指引建議年齡合計超過100歲的夫婦不要接受體外人工受精。

來自澳洲的金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）於2008年誕下女兒，當年她41歲。（Getty Images）

設置年齡上限的爭議

印度輔助生殖學會（Bina Vasan）前會長瓦桑（Bina Vasan）認為，超高齡產婦的個案向社會發出錯誤的訊息，讓人認為任何年齡的人都可以生育，強調應該譴責有關做法。有醫療專家認為，超高齡產婦的重點是背後衍生的問題。醫學倫理專家卡普蘭（Arthur Caplan）認為，應該為兒童的利益着想。

其他人卻認為，拒絕婦女接受體外人工受精是剝削生育權利。醫學倫理專家卡恩（Jeffrey Kahn）表示，難以設置年齡上限，因為會違反生育自由的原則，提到男性亦有權於年老時當父親。

卡普蘭和耶魯大學（Yale University）生殖專家帕特里齊奧（Pasquale Patrizio）於2010年發表的論文提到，剝削生育權利雖是不道德，但亦並無法律義務為年長人士提供必需的技術協助生育。他們提出有三項「道德適當」的條件：完成醫療檢查、無論任何情況都要確保子女有父母或監護人照顧，以及為每個周期使用的捐獻胎兒數目和年齡設限制。