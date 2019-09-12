【鹹蛋超人X佛祖】泰國學生畫作惹抨擊　藝術家聲援：社會太保守

香港網民曾以迪士尼樂園結合佛祖，創作「釋迦牟尼樂園」、「釋迦維尼」、「飛越五指山」及「輪迴咖啡杯」等作品，令人捧腹大笑，更展現港人創意無限的一面。不過在「佛國」泰國，一名女大學生的命運就截然不同。她的創意畫作結合佛祖與鹹蛋超人，在當地引起爭議而無奈被撤下，更有人到警局指控她破壞佛祖形象。

泰國大學生創作結合佛祖與鹹蛋超人的畫作，被佛教團體批評是褻瀆佛祖。（路透社）

這名大學女生創作一系列四幅、結合佛祖與鹹蛋超人的畫作，上周在當地一家購物中心展出。畫作隨即在網上引起討論，更被佛教團體批評是褻瀆佛祖，主辦單位最終將作品撤回。

這名學生在壓力下更親自拜訪，向當地僧侶道歉。惟當地佛教團體仍窮追猛打，9月11日到警局指控這名女學生破壞佛祖形象。

藝術家、作家聲援：社會太保守

泰國藝術家及該校副校長紛紛聲援這名學生，認為應該讚揚她創造這幅畫的藝術勇氣，又指泰國社會太保守，無法跳出框框，希望能找到折衷方法，讓學生可以享受藝術自由，同時兼顧社會批評。

一名善長10日購買這些畫作，強調不會屈服於壓力而銷毀作品。他計劃拍賣這些作品，並將收益捐予當地一家醫院，以符合作者將鹹蛋超人及佛祖描繪成超級英雄的靈感。

曼谷郵報（Bangkok Post）社論就指出，任何自稱捍衛佛祖信仰的人應該要明白：若信仰者真正明白佛祖教誨，沒有任何創作可以破壞佛教。

專欄作家阿緹婭（Atiya Achakulwisut）也在曼谷郵報撰文指出，事件反映泰國部分人士的不安全感和不確定感，他們懼怕那些想打破傳統、嘗試新事物的人。