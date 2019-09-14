俄女被揭帶毒嚇到喊　「特種部隊」突然扯下面罩　結果居然是……

極端求婚計劃！俄羅斯一名女子阿納斯塔西婭 （Anastasia）日前從機場返家途中，遇到一群身穿黑色制服、全副武裝的特種部隊盤查，她被搜出一包不知名粉末，還被隊員怒吼，讓她幾乎快要嚇哭，其中一名隊員卻突然扯下面罩、單膝下跪，並說「嫁給我吧！」，她才發現是男友謝爾蓋（Sergei）的求婚計劃。

根據《BBC》報道，阿納斯塔西婭日前搭機抵達聖彼得堡時，由於男友臨時有事無法接機，請另一名友人協助接送，在她搭上車快抵達公寓時，突然有一台窗戶全部塗黑的小巴士開出來、擋住去路，一群戴着面罩、全副武裝的特種部隊跳下車，抓走駕駛，展開驚天動地的緝毒行動。

無辜俄女成緝毒行動疑犯，原來竟是男友精心設計的求婚行動。（Twitter@BBCNews截圖）

特種部隊要求阿納斯塔西婭離開車內，並在後車廂內翻找，竟在行李內發現一袋未知的白色粉末，其中一名女隊員向她表示：「你涉嫌運輸、供應藥物。」阿納斯塔西婭嚇得臉色慘白，解釋「那不是我的」，另一名男性隊員卻對她大吼：「不然是誰的？玩夠了沒？」

此時，另一名隊員又打開一個包裹，拿出裏面的粉色盒子，詢問阿納斯塔西婭包裹是什麼，她則哽咽回答「我不知道」，該隊員竟突然扯下面罩、單膝下跪，大吼：「嫁給我吧！」仔細一看才發現他就是阿納斯塔西婭男友謝爾蓋。

事實上，該「特種部隊」中，只有謝爾蓋在執法單位工作，謝爾蓋有此求婚構想後，詢問俄羅斯聯邦安全局（FSB）被拒絕，因此找上特種部隊秀（Spetsnaz Show），花費3萬盧布（約3645港元）完成求婚，為避免工作人員太逼真，謝爾蓋特別請朋友充當駕駛演出。阿納斯塔西婭事後坦言，剛開始真的嚇壞了，但也沒有生氣太久。

Spetsnaz Show已非第一次提供求婚服務（點圖看看另一成功例子的行動過程）↓↓↓

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心理學家索爾達托娃（Polina Soldatova）指出，極端求婚商機顯示警察在俄羅斯人日常中扮演的角色，他表示：「幽默是一種對於社會現狀的回應，這些惡作劇也是一種接受事實的方法，維安部隊隨時會找上門，人們需要與現實和解的途徑。」

更多Spetsnaz Show的照片（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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