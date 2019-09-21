機遇處處的新市場　港青想到緬甸發展要先適應…

緬甸2011年落實對外開放以來，已有不少外資及港商進軍當地。這個仍然充神秘感的「萬佛之國」，在營商方面機遇處處，同樣困難重重。 《香港01》跟緬甸香港總商會（MHKCCI）秘書長周祐生及香港船東及海事服務公司 Wealth Ocean（裕洋）董事王展恒，了解當地的發展現況及投資環境，他們分享了到這片新市場經商的貼士。

仰光市交通目前相對落後，市內列車服務基本上只有一條仰光循環線。（VCG）

緬甸相對於其他東盟國家，對港商吸引力在哪？周祐生認為該國的吸引之處主要有二，第一是地理位置，在中國「一帶一路」計劃的經濟走廊，東南亞陸路方面以泰國及緬甸為主，把中國西部通向兩國「南下」或「西進」。目前，中國越來越多企業遷往印度，正如小米於印度的生產線亦大幅擴展，長遠而言，緬甸作中印兩國之間的國家，必然受惠。

羅興亞難民危機，令外界一度質疑昂山素姬領導的緬甸民主政府。（VCG）

他引述一些到當地設廠的港商表示，除了勞動力較便宜，緬甸勞工其中一個特點是不怕悶，可以很專心地做重複的工作，甚至比其位於東莞的工廠員工更具生產力。不過他指出，如高技術含量或較複雜的工作，緬甸勞工或許暫時未夠水平應付，中國勞工較為優勝。

緬甸國內近年爆發羅興亞危機，成為國際政治焦點，動搖了一些外資，尤其歐美企業的信心，近年外資有下跌迹象，不過今年已見回升，2019年頭半年數據顯示，外國直接投資（FDI）增長達77%。

推新公司法、電子化系統

周祐生解釋，緬甸2012年再次開放時，大家都很有憧憬。但客觀環境上，的確需時慢慢去建立利好的營商環境，例如法律。他們對上設立的公司法（company’s law）在1910年代，換言之是過百年沒有更新，至2017年才推出一個新版，因此也有很多其他的法律要一步一步去做。「很多外資一開始對緬甸很有熱情，也看見政府有很大的決心，但當真正投資時，發現當地很多法律及法規都跟不上，以至操作上很困難，有些外資等不及，於是便撤離了。」但現時這個方面已經準備得較為充足，網上商業登記系統亦相當有效率。

緬港總商會本月較早前於仰光舉行就職禮。（MHKCCI）

王展恒補充：「他們很明白這些商業需要，例如簡化程序，正如搞旅遊業，辦簽證也要弄得容易，他們有參照過香港及新加坡的公司註冊系統，亦因此製造出目前的公司註冊電子系統。雖然法律系統依然落後，但政府有共識正積極改善。」

須習慣塞車、斷電

對於有意到緬甸尋找機遇的香港年青人，他們有什麼貼士呢？王展恒認為，這個國家是所剩無幾、可以「吃頭啖湯」的選擇，但提醒如果想到當地發展，需要適應斷電、無地鐵，習慣塞車等；水源供應及食物質素都未及香港。

不過，他認為抱着「can-do」心態，絕對可以過去一試身手：「除了一些有規模的企業，我亦知道有香港人在那邊開糖水舖，有台灣人去開麵包舖，都搞得很成功。香港人有諗頭，緬甸市場剛剛開放，也很接受這些新事物。」

緬甸旅遊資源豐富，但礙於基建落後，眾多景點仍待開發。（VCG）

周祐生則認為緬甸是港商和年輕人很值得嘗試去做的國家，眾多的著名投資已進入當地，證明一些在香港久經沙場的商家都認為這個市場有前途。「緬甸剛剛開放，如果及早進入當地，有了網絡和知識，將來發展會很好。」