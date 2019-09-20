網民佔領51區活動　竟由無聊笑話變商機　餐飲品牌都想分一杯羹

美國內華達試飛訓練區（Nevada Test and Training Range）的秘密軍事據點「51區」（Area 51）向來被指是研究外星人的基地，甚至有傳外星人被扣押在此。 網民羅伯茨（Matty Roberts）6月在社交媒體Facebook惡搞發起佔領行動，號召民眾9月20日前往「51區」，竟然有逾200萬人表示響應。羅伯茨表示，有關活動只是一個玩笑，單純是半夜無聊想用來「呃like」的噱頭，但到了今日，佔領活動已經成為難得的大商機。

佔領51區：網民羅伯茨（Matty Roberts）6月在社交媒體Facebook惡搞發起佔領行動，號召民眾9月20日前往「51區」，有逾200萬人表示響應。（美聯社）

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羅伯茨知道無可能叫網民「散水」，於是計劃於附近小鎮雷切爾（Rachel）的旅館Little A'Le'Inn舉辦露天音樂會。羅伯茨和多人合力籌辦音樂會，並獲林肯縣（Lincoln County）發出許可證。但仍未能釋除鎮政府的疑慮，擔心情況會失控。

羅伯茨最終決定將音樂會移師至拉斯維加斯（Las Vegas），但Little A'Le'Inn的店主韋斯特（Connie West）卻計劃如期於雷切爾舉行音樂會。

而在另一個小鎮海科（Hiko），一間被稱為是外星人研究中心（Alien Research Center）的禮品店亦會舉行名為「佔領51區大本營」的活動。主辦單位指，活動將有音樂人和著名UFO專家出席。截至19日已售出3,200張門票。

佔領51區：Bud Light為「外星人」預留特別版啤酒。（Twitter：budlight）

不同餐飲品牌也渴望分一杯羹。百威（Budweiser）旗下品牌Bud Light率先在13日於內華達州、亞利桑那州和加州派發印有外星人圖案的特別版啤酒。公司甚至於網店推出印有外星人圖案的T恤、棒球帽、外套、襪等商品，其中售價最昂貴的外套已售罄。Bud Light亦有份贊助羅伯茨於拉斯維加斯的音樂會。

總部位於亞特蘭大（Atlanta）的連鎖快餐店Arby's特意派出小食車，到小鎮海科供應以外星人為主題的特別餐單，包括銀河奶昔、外星人漢堡包等。飲料品牌Kool Aid亦有推出「UFO-Yeah」特飲。