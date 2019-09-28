NASA發布首條黑洞影片　360度高清模擬黑洞內外引力活動

今年4月，「事件視界望遠鏡」（EHT）團隊公布人類有史以來拍到的第一張「黑洞照片」，立下天文學界的里程碑。儘管這是跨國研究人員費盡心血的結晶，但對一般人而言，這張黑洞照十分模糊，難免覺得看不過癮。美國太空總署（NASA）26日就釋出一支模擬影片，讓大家能以動態高解析度欣賞這個天文奇觀。

影片中，環繞在黑洞外側的橘紅色碟狀物稱為「吸積盤」（Accretion disk），由氣體、星塵等物質組成，越靠近被吸入黑洞時，這些物質越以逼近光速的高速繞圈，粒子激烈撞擊下，將X光及伽馬射線以可見光的形態釋放出來，讓科學家得以接收、間接觀測黑洞。

從側面看時，由於都普勒集束效應（Doppler beaming），吸積盤從左流近觀者的發光氣體，會比往右側流遠的部分更亮；從正面看時，因這些物質皆未朝我們所在的方向移動，「左亮右暗」的現象便會消失。

另外也可發現，吸積盤上下方皆隆起的部分，其實位置是在黑洞的「背後」。這是因為黑洞以強大重力扭曲光線，形成的重力透鏡效應（Gravitational lensing）。

內側的一條細線則稱為光子環（Photon ring），由多道環構成，是光在環繞黑洞兩次、三次、甚至更多次之後，得以「逃過」黑洞被人觀測到的扭曲影像。由於影片模擬的黑洞是球形，光子環在任何角度觀測也近乎圓形。

光子環內部則是黑洞的影子（Black hole’s shadow），這個區域大小約為「事件視界」的兩倍大。「事件視界」也叫作黑洞邊界，是在進入黑洞前所能傳遞資訊的臨界點，一旦過了這道邊界，任何資訊都不可能被黑洞外的宇宙所探知。

科學家依據觀測合成的黑洞圖片，美輪美奐（點圖放大瀏覽）▼

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