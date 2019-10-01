蘇富比拍賣瑞典小島　附送絕世靚景　盛惠1092萬港元

瑞典東岸外海一座美麗私人小島，耗時11年建議完工後公開出售。只要您銀彈充足，花得起140萬美元（約1092萬港元），就可以當上這座小島的島主。

這座名為「Gåsharsskäret」的小島位於瑞典東岸，距離斯德哥爾摩則約200公里，但離本島瑟德港（Söderhamn）僅不到100公尺。面積約1092平方公尺的小島上共有5座建築物。

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主屋佔地約77平方米，位在島與西側，利用大量落地窗打造開放式環境，木甲板向外延伸圍繞建築物鋪設，也能讓人輕鬆走入大自然。賓館佔地約30平方米，位在島與東側，擁有同樣木質開放式設計，給人無與倫比的海景。除此之外，小島上還有一座挑高5米的工作室套房、濱海小屋、桑拿、室外柴燒浴缸和直升機降落平台。

按圖看主屋、工作室套房極具設計感的陳設▼

負責拍賣的蘇富比國際物業（Sotheby's International Realty）表示，這座小島適合親友眾多的大家庭來此休閒度假，擁有無可比擬的設備，從島上任何一點都可以清楚觀賞到太陽和月亮的升起。所有設備和房屋之間都有鋪設含照明的木板棧道，就算在瑞典漫長黑暗的冬天，也能方便來回走動。

這座小島與世隔絕，能讓島主擁有寧靜安詳的環境，但離本島不到100米，戶主任何需求與服務也都可以輕易得到滿足。這座小島的建設從2004年開始，耗時11年才完工。如今才終於對外開賣。

小島離本島僅不到100公尺，遠離塵囂的同時，也可以輕易取得生活所需用品與服務（Google Map截圖）

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