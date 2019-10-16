荷蘭一家六口隱居農莊地下室至少9年　竟是等世界末日

荷蘭警方10月13日在德倫特省（Drenthe）一條農村內發現，有一個六口家庭在過去最少9年與世隔絕，包括一名58歲男子與5名青年，他們一直過着自給自足的生活，並且等待着世界末日的來臨。目前警方拘捕該名58歲男子，暫時只知他並非該些青年的父親。

青年長年居住在地下室 鄰居不知

這間農莊位於德倫特省勒伊訥沃爾德（Ruinerwold）的村莊內，警方搜查農舍內的櫥櫃，發現有一條秘密樓梯通往地下，並於地下室內發現6人，分別是一名58歲的男子，以及5名年齡介乎18至25歲的青年，全部人都沒有身份證明文件，暫未知他們是否有血緣關係。這家人表示，他們在這裏「等待世界末日」來臨。

當地媒體指，該5名年輕人長年居住在地下室，只有58歲男子會走出室外。附近鄰居指，從來只有見過該名58歲男子，沒有看到小孩。

This has been dominating Dutch news all day. The farm in #Ruinerwold had it's own kitchen garden



The owner fell ill years ago and was in bed. There was a now 58 year old Austrian handyman called Jozef who did some shopping



When they arrived 9 years ago they built fences pic.twitter.com/zSeuq9flBA — Seimen Burum (@SeimenBurum) 2019年10月15日

當地電視台RTV Drenthe報道，事源這個家庭的25歲長子，10月初時「離家出走」到鎮上一間酒吧，店主韋斯特貝克（Chris Westerbeek）指他點了5杯啤酒，然後全部喝光。該男子13日再次來到酒吧，店主形容他衣衫襤褸，蓬頭垢面，看起來十分迷惘。後來他們聊天，男子提到他離家出走需要幫忙，又稱自己沒上過學，結果店主決定報警。

據當地報章《諾登日報》（Dagblad van het Noorden）報道指，韋斯特貝克引述長子稱，他與其他較年輕的弟妹處在地下室，全部人都想「終結這種生活」，而他過去已有9年沒有外出過。

荷蘭家庭：從現場照片可見，農舍附近被茂密的樹木包圍。（路透社）

事發農莊位置偏僻，需要過橋才能到達，外圍有一排樹木圍住，而農舍外有一片菜園和一頭山羊。警方發現地下室後，該名58歲男子拒絕合作，故此警方把他拘捕，並證實他只是農場的租客，也不是這些青年的父親，媒體將他稱為Josef B。目前農舍一帶目前被封鎖作進一步調查，5名青年則被送至安全地方暫住。

對於這家人的身世，當地居民眾說紛紜。一名鄰居向荷蘭《電訊報》（Telegraaf）指那家人約9年搬來，Josef B是說德語的奧地利人，而且經常用望遠鏡看東西；也有人向電視台稱當Josef B不在時，屋內不時傳出嘈吵聲。《每日匯報》（AD）則引述警方指，這些青年的母親可能已經死去，並埋葬在農舍地下。