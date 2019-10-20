菲律賓女慳錢搏到盡　登機前發現行李超重　即穿2.5公斤衣物上身

航空公司對於行李的限重有着明確的規定，而許多旅客在行李秤重時也害怕會超重，但有一位菲律賓女子卻想出了一個招式，輕鬆解決行李超重問題，她在登機時被告知行李限重7公斤，因此為避免超重，她當場將行李內的衣服一件件穿上身，總共穿了2.5公斤的衣服，便解決超重問題並順利登機，讓許多網友讚嘆「真的太天才了。」

根據英國《太陽報》報道，這位女子名叫羅德里格斯（Gel Rodriguez），她在10月2日準備登機時，被地勤人員告知行李超重2公斤，若要將整個行李運送就必須支付超重的費用，否則無法登機，羅德里格斯當下立刻想出了一個方式，她將行李的衣服一件件拿出，並套在自己身上，成功讓行李減輕了2.5公斤。

羅德里格斯在Facebook貼出她當時在機場的照片，只見她至少穿了3件上衣、2條褲子和4件開胸外套，雖然她最後順利登機，不過由於這樣的方法太熱了，所以她並不建議其他乘客嘗試相同的方法，而許多網友在看到羅德里格斯的做法後也紛紛回應：「真的是太天才了」、「下次我也要這樣做」、「忽然覺得自己行李超重被罰錢真笨」。

Gel Rodriguez為省下行李超重的費用，將2.5公斤的衣物套在身上。（Facebook@Gel Rodriguez）

事實上，這並不是旅客第一次採取這種方法來省錢，今年初一位叫庫克（Thomas Cook）的旅客就為了省下65英鎊的超重費用，而將4件衣服、2條短褲穿上身，並將其他衣服套在脖子上。

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