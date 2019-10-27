澳洲烏魯魯巨石封山　一文看清全球熱門景點禁令

經澳洲原住民數十年的抗爭，政府在10月26日禁止遊客攀登烏魯魯（Uluru）巨石（或稱「巨岩」）。遊客趕在禁令生效前夕湧入並攀登烏魯魯巨石，現場大排長龍。烏魯魯巨石是該國著名地標，也是原住民阿南古人（Anangu）的聖地，它成為世界上最新一個關閉以求維護的文化遺產。

烏魯魯巨石的傳統所有者阿南古人歷經數十年抗爭後，政府已在26日永久禁止遊客攀登烏魯魯。聯合國教科文組織將烏魯魯巨石列為世界遺產，舊稱艾爾斯岩（Ayers Rock）。澳洲政府在1985年將烏魯魯傳統區域歸還阿南古人後，阿南古人就一直呼籲禁止遊客攀登烏魯魯巨石。

經過澳洲原住民數十年抗爭，政府永久禁止遊客攀登烏魯魯巨石。 （VCG）

全球熱門景點禁令一覽

世界上也有其他重要文化遺產對遊客設立新規範或關閉，當局正努力應對如何最高程度地保護人們、遺產本身、自然環境和野生生態。（點圖瀏覽各景點的禁令）▼▼▼

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林志穎太太陳若儀也曾誤觸「禁坐令」被網友提醒，事件曝光後，陳若儀馬上PO文致歉。（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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