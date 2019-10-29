印度連鎖旅館OYO光速冒起　中國市場如何育成酒店界「獨角獸」？

OYO酒店紅白色的燈箱、招牌相當醒目，在內地不少城市也可看見，有趣的是它們的中文名字、格調似乎都各不一樣。這間連鎖酒店原來來自印度，在逾80個國家吸引超過35,000間中小型酒店加盟，共提供約120萬個房間，如今已貴為全球第三大酒店集團。今年8月，OYO更收購位於美國拉斯維加斯、擁有600多個房間的貓頭鷹賭場酒店（Hooters Casino Hotel，現改名為OYO Hotel & Casino），開闢中檔市場。 不過這頭印度「獨角獸」的神話背後，在印度及中國內地擁有大量加盟酒店的OYO，管理上也充斥着各種問題。

創辦OYO的是年僅25歲的Ritesh Agarwal，2013年成立公司時他只有19歲。他自小學起開始學習編寫電腦程式，13歲那年，他開始人生第一個業務，在東部奧里薩邦 (Odisha) 的一個小鎮的街頭擺賣手機SIM卡和快速消費品。5年後，19歲的他意識到市場上幾乎沒有大型酒店集團會經營少於100間客房的酒店，惟世上九成酒店屬於此一類別，故認定具備龐大發展潛力。Ritesh Agarwal認為：「沒有人嘗試過，因此我決定解決這個問題，並認為企業家在只有5%機會成功的情況下都會作出嘗試。」

Ritesh Agarwal 自小夢想成為一名企業家。(OYO)

收低佣金 納入統一網上平台

OYO商業策略是以加盟方式為主，即是為多樣化的小型廉價酒店引入共同標準和流程，並設有手機APP供客人預訂房間，有「酒店界Uber」之稱。這些小酒店一般由個人或家庭式經營，大多設備較為簡陋。OYO通過特許經營權的方式，把這些小酒店以OYO的品牌連結起來，透過收取特許經營費或拆賬形式合作，由於收取佣金偏低，在進入中國市場後便有很小旅館加盟。

「加入OYO後，房間效率和服務質量都會提高，從而降低價格。」Ritesh Agarwal解釋，一般小型廉價酒店的入住率通常會從25％，增至加盟後一個月的65％-70%，房價通常處於每晚25美元至50美元 （約196港元至392港元）之間，而一般大型酒店品牌的房價一般在50美元以上。

在印度古爾岡（Gurugram）創辦OYO之初，Ritesh Agarwal很快便獲得著名投資者Peter Thiel的研究金，在美國矽谷度過了近一年的時間。期間他遇見許多企業家，他從中學會兩件事，「一個是創新就可以，第二是要有遠見。」他解釋：「在加州，我意識到嘗試原創商業模型是可以的，我應該考慮全球化，而不僅僅是印度。」

在2014年回到印度後，OYO發展迅速。印度的房間數目由2016年中的1000間激增至2018年9月約13萬間。在中國的增長更為驚人，只在2018年的數月間便從約一萬間增長至13萬間。今年6月，單在中國已有超過32萬間，印度則有逾17萬，而且增長依然迅速。這個規模距離全球最大的萬豪酒店集團的128萬經已不遠，相信假以時日會超過對方。軟銀（Softbank）也自2015年開始注資OYO，創辧人孫正義今年較早時便形容，該公司帶來了「全新的酒店經營模式」

孫正義認為OYO帶來了「全新的酒店經營模式」，其軟銀集團亦多番向該公司注資。(Getty Images)

在中國遍地開花 兩年開一萬間

OYO進入中國市場只不過是2017年11月的事，首間酒店設在深圳。在不足兩年時間，它已搖身一變成為中國最大的連鎖酒店，在內地擁有約一萬間。之前的頭三位是擁有7,500間的錦光之星、4,200間的華住酒店集團和3,900間的如家酒店。這幾間酒店一般花了接近廿載時間才建立起這樣的規模，而在酒店業來說，上述三間的發展速度已算快速，而OYO的增長速度可謂非常驚人。

雖然錦江、華住和如家等龍頭企業在內地經濟型酒店市場已佔據了主導地位，但這些連鎖酒店所收取的加盟費不菲，導致眾多中小型酒店難以承受，故在OYO打入中國市場時，依然有足夠的市場容量可以發展起來。OYO正正是瞄準了中國一線城市以外和中低檔市場的空白。憑着在印度和中國以驚人速度崛起，OYO迅間成為全球規模最龐大的酒店集團之一。

然而，這間公司在中國的發展亦碰到不少問題。今年中，OYO在中國傳出大規模裁員的消息，也有加盟店相繼退出。公司傳出需要融資的消息，目前OYO或需在中國市場作出調整和重新部署。

無礙全球擴充 資金源源不絕

公司雖然在中國面臨不利的消息，亦無礙OYO吸納數以十億計的資金，並計劃投放在集團不斷的海外擴充計劃上。今年9月，這間企業宣布獲軟銀在內的多間投資公司注資共10億美元。這筆資金使OYO成為印度第二高估值的獨角獸公司（即市值超過10億美元的私營初創公司），僅次於移動支付Paytm母公司One97 Communications。

至今，公司經過12次集資籌得17億美金，當中包括全球知名投資者及公司，包括軟銀、紅杉資本、光速創投、Airbnb和滴滴出行等。10月7日，公司表示計劃再集資15億美元，包括創辦人注資的7億美元。這些資金很可能會用於其全球範圍內的擴充、多樣化擴展和日常運營。OYO已進入了多個國際市場，包括中國，菲律賓和印尼。未來，集團將加速在歐洲和中東市場的發展，也計劃染指日本市場。

OYO的全球擴充速度十分驚人。(網上圖片)

曾電死人兼有老鼠 毁譽參半

作為印度其中一間資金最充裕和全球著名的科技初創，OYO以「便捷的網上預訂、透明的價格和令人愉快的住宿服務」為賣點，並且在短短六年間發展迅速，由寂寂無名到全球第三大酒店集團。但規模越大，各地酒店服務質素也越見參差，不時有客人投訴，引發近日網路上也出現排山倒海的批評。

本月14日，一名15歲男孩在德里東南面一間OYO酒店房間內觸電身亡。這位來自德里北面城市德拉敦（Dehradun）的少年，前往德里參與一項射擊比賽。在酒店沐浴期間，其隊友聽到他的慘叫聲，於是通知酒店職員。職員其後從通風窗口進入浴室，發現少年經已失去知覺倒下。這次事件觸發了不少曾經光顧該酒店的顧客，紛紛在酒店的社交媒體及其他平台分享自身的不快經歷。有人分享在喀拉拉邦預訂的OYO「酒店」原來是個荒廢多時的建築，只在他入住前一日才開放。他憶述當晚指，房間內幾乎每隔幾分鐘便有灰泥從牆角位置剝落，迫使他翌日將原本另外兩晚酒店訂房取消。

Rooms in oyo << business development managers in oyo << problems in oyo service. https://t.co/w1u1rliLTD — Garv Malik (@malikgarv) September 13, 2019

印度棟篤笑演員Garv Malik也在Twitter分享他上月中入住加爾各答OYO的親身經驗，他當時拍得一隻大老鼠在房間內奔跑的畫面。隨了這些不快體驗外，也有人建立網站，分享這間酒店品牌如何摧毀他們的紀念日的難忘故事。只要在網絡上輸入#OYORooms便可以輕易找到數目眾多的OYO可怕經歷。

上述種種網上回應多少揭示了，這個大肆擴充的酒店品牌在亮麗的財務成績表下，很多加盟店都有經營不善，不符合服務水平的情況，惹起外界對OYO的衛生和安全隱患問題。

If you book rooms from @oyorooms then beware. Recently visited their #VillaBomfim #Goa. Felt cheated. The pictures shows clean and good view, But in actual its not same and dirty. @oyorooms customer support didnt help. Their people are rude. Stay away from #oyo #Oyorooms pic.twitter.com/Xj27456ipm — Gagan Talwar (@gagantalwar) October 14, 2019

收費不透明 加盟商頻表不滿

除顧客不滿外，不少加盟OYO的酒店經營者也開始抱怨這間公司為追求營利，盲目提高費用。OYO為這些加盟酒店提供管理知識，並實時分析房間供求情況，讓加盟的酒店能做到收益最大化。然而，在酒店加盟後，他們發現除了原來每間房間收取約兩成的特許經營費外，還有一些最初沒有披露的額外費用，最終有可能收取一半以至更多的費用。

南部卡納塔克邦的兩名酒店經營者亦分別向警方投訴，一批班加羅爾酒店經營者上月呼籲對OYO進行刑事調查，指OYO以費用增加為由扣起金錢，並指控創辦人兼首席執行官Ritesh Agarwal「詐騙」。OYO經已否認了這些指控，Ritesh Agarwa也拒絕發表評論。

部份加盟商不滿OYO的經營手法和不透明的收費。(路透社)

從OYO加盟商展示的每月報表，也能發現一些新增費用，如平台及可見度提升費。近期，幾間酒店組織起抗議活動，據知今年印度北部已有300多間酒店先後退出了OYO，西部亦有數十間。其中一名酒店協會主席PC Rao表示：「OYO的情況變得越來越差。我們希望確保小型酒店經營者的業務不受損害。」

雖然OYO已表明集得的資金部份將會投放入日常營運，惟若公司不正視上述兩方面的問題，相信類似的批評聲音也不會停止。