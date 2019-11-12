【「錢」進越南‧一】中美貿易戰持續　越南能乘勢起飛？

上世紀八十年代，在越南首都河內街頭可輕易吃到別具風味的烤肉米粉（Bun cha），也不時見到各式小販攤檔擺賣。那些年，市內街道不如今天這麼擠迫，到處洋溢着街邊燒烤的濃濃香氣，構成了充斥古都風情和法國殖民文化的舊河內獨有韻味。 今天，這裏交通非常繁忙，在街上吃東西，感覺上不太衞生和健康，熙攘往來的交通也令空氣污染變得嚴重。現在的越南中產人士和旅客喜歡光顧門面較光鮮整潔的食肆，如美國前總統奧巴馬加持的Bun Cha Huong Lien餐廳—2016年，奧巴馬和名廚波登（Anthony Bourdain）曾結伴到該店用餐。 經過三十年改革開放，越南的發展可謂突飛猛進，近期更成為全球發展的焦點之一。說的並非年初於河內舉行的「特金會」，而是受中美貿易戰影響，不少企業為避開增加的關稅而撤出中國內地，移師越南等其他東南亞國家設廠。越南這個社會主義國家，能否在中美貿易戰的格局下突圍而出？ （此為【錢進越南】系列專題之一）

全球不少製造商為避開因中美貿易戰而加徵的關稅，開始把目光轉移到中南半島的東端，如蘋果公司正加緊尋找令供應鏈多元化的途徑，目標包括越南和印度。負責組裝iPhone的富士康也表示，已在越南收購大面積的工業園地，又計劃在越南北部建電視屏幕組裝廠，預計初期投入4,000萬美元（約3.13億港元）。供應鏈研究公司Panjiva表示，日本電玩巨頭任天堂（Nintendo）已經加快將Switch遊戲機生產線從內地轉移至越南的步伐。

越南是鞋類、服裝、紡織及其他勞動密集型商品的生產大國。兩大運動用品巨頭Nike和Adidas有近半運動鞋在此生產；來自日本的全球最大拉鏈製造商YKK投資6,000萬美元（約4.7億港元）興建、位於河南省（Tỉnh Hà Nam）的廠房近期也開始運作。隨着工廠大量湧現，越南政府已承諾改善道路、港口和發電廠等配套設施。連同今年7月與歐盟達成的協議，河內已和多國政府簽署了降低關稅的協議，加強營商吸引力。

越南一直是紡織及其他勞動密集型商品的生產大國。(Getty Images)

《美國新聞與世界報道》（U.S News & World Report）近日公布，越南在29個最佳投資經濟體中排名第8位，較排第13位的馬來西亞、第14位的新加坡和第18位的印尼等其他東盟國家都要高。其外商直接投資（Foreign direct investment，簡稱FDI）由2008年的115億美元（約901億港元）翻兩倍至去年的354.6億美元（約2,777億港元），主要投資國包括日本、中國、韓國和新加坡，備受歡迎的投資項目包括製造業、房地產業和零售業。韓國現代汽車（Hyundai）在今年5月表示，有意打造連接北部河內和南部胡志明市的子彈火車項目。

從三件事看越南經濟起飛

熟悉越南社會發展的越裔台灣人蔡宇傑（Thái Vũ Kiệt）向《香港01》分享了當地經濟發展的一些變化。曾留學胡志明市的他表示，近年可以從三方面注意到越南經濟明顯改善。首先，越南市面上電單車很多，適齡駕駛的越南人幾乎都有電單車，此外，街道有很多迴旋處，但缺少交通燈，司機都會響按來提醒別人。蔡宇傑說：「最近幾年，當地人按喇叭的次數減少了。我問當地人，他們說這個習慣是慢慢改變的，路上的噪音已經有所減少。」

越南近年的電單車噪音得以改善。(Getty Images)

另一個變化是，早年入境越南的時候，海關人員可能會「手腳不乾淨」，要收錢才放行。但這種情況近年也愈來愈少，海關的管理工作變得更加嚴謹，增設更多監視器，也會安排人手監督關員。「我認為這對到訪的外國人更有保障，會更相信當地的法治。」

最後是從人民生活中反映出來。蔡宇傑表示，早年向當地人推介到台灣旅遊，對方都會表示沒有錢，但約五年前開始，愈來愈多越南人到台灣，以至其他國家旅遊。「這三個事例多少反映出他們的經濟條件愈來愈好，生活水平也愈來愈高。」

由於特殊的國土和地理因素，使越南民眾主要聚居在以首都河內為主的紅河平原，以及以胡志明市為主的湄公河平原。人口聚集有利於產業聚集，形成規模效應，加上地理位置鄰近中國，也有利於在內地設製造基地的各國企業，將越南納入供應鏈體系。今年首四個月，中國對越南的直接投資異常強勁，達13億美元（約101.8億港元），超過所有其他國家，去年同期只有2億美元（約15.68億港元）。

越南近年的經濟增長保持在不俗的水平，普遍人民的生活也得到較顯著的改善。(Getty Images)

越南能夠成功從貿易戰中跑出，主要因為其具競爭力的成本、低工資和區內較佳的基礎設施，加上覆蓋全國、適用於各行業的稅務優惠。商業顧問公司Dezan Shira & Associates的Koushan Das表示：「越南已悄然發展出東南亞最具競爭力的稅收制度。」

此外，星展銀行報告亦看好越南經濟潛力，認為如果該國中期經濟增幅可達6%至6.5%，並且維持增長動力，經濟規模可望於未來十年超越新加坡。報告同時指出，越南經濟向好的多個關鍵理由，包括受益於中美貿易戰、其側重於長期經濟穩定而非盲目追求經濟增長的政策。而且，越南勞動人口充足，平均勞動年齡才30歲，國家樂於投資教育，使越南在世界銀行人力資本指數中，位居東盟國家之首。

從越戰走到先進智慧城市

經歷了1975年結束的越戰後，作為少數社會主義國家的越南，八十年代推行改革開放，大刀闊斧改革國營企業，開放境外直接投資，迎來外國資金、知識以至技術，自此，當地經濟發展在國際上名列前茅。雖然在2007年加入世界貿易組織後，曾因急速市場化而發展失衡，導致高通脹、貨幣貶值和出口依賴等問題，造成國家經濟動盪。但當局其後作出國企改革、金融產業和公共投資多項政策，成功令越南經濟在過去幾年穩定增長。過去十年，越南的GDP增長一直維持在5.2%至6.8%之間，去年更衝破7%，較官方預期為佳。

越戰之後，美國長時間對越南實施禁運，直到1995年，美國時任總統克林頓（Bill Clinton）才正式解禁。2000年，越南和美國首度簽下雙邊貿易協定，經濟發展更上一層樓。越南的人均生產總值也從1986年的僅略高於100美元（約783港元），發展至今年估計達2,726美元（約21,358港元）。

隨着經濟不斷發展，近年前來越南觀光的旅客愈來愈多。(Getty Images)

隨着國家的開放和發展，河內於2017年吸引了1,800萬名旅客到訪，政府亦因此擴建機場。另一方面，越南智能手機普及率已達到極高水平，移動網際網絡、網購、社交軟體發展等方面都屬於區內前列。越南移動通訊覆蓋率達全國人口的99.7％，3G及4G覆蓋率達九成八，而且價格低廉；而5G網絡也蓄勢待發，預計明年開始商業部署。

越南人的眼光不止於此。10月初，當地主要發展商BRG集團和日本住友集團計劃合資4,500億日圓（約325.9億港元），於河內市郊發展一個270公頃面積的智慧城市。 越南的數碼經濟迅速形成和發展，已成為經濟中愈來愈重要的組成部份，規模在東盟地區排第三。

越南政府近日宣布，目標在2025年令寬頻網絡覆蓋全國各村莊、2030年5G網絡覆蓋率達100%、數碼經濟規模佔全國GDP的三成。當局提出2045年數碼經濟發展的願景，包括將國家發展成為亞洲智慧生產服務及創新創業的領先中心之一。

上文節錄自第188期《香港01》周報（2019年11月11日）《「錢進」越南 乘中美貿易戰東風崛起？》。

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