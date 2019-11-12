【「錢」進越南‧二】企業洗產地避關稅　新世界工廠夢背後

自1987年實施經濟改革以來，越南社會與經濟出現了深刻變化，成就不少，成功令這個9,000多萬人口的國家逐漸脫貧，擴大中產階級。近年來，越南經濟保持快速增長，與印度、印尼一同被視為亞洲區內最值得投資的三大版塊，甚至有意見認為，當下的越南就是二十年前的中國，充滿投資機會與增長潛力，有望成為「下一個中國」。究竟，這個如意算盤是否真的能夠輕易打響？ （此為【錢進越南】系列專題之二）

雖然，如前文所提及的種種利好因素，雖然為越南未來的發展注入強心針，然而，在今年6月，越南著名家電企業Asanzo一宗醜聞，再度惹起外界對該國被用作「洗產地」的關注。這間以「日本技術」和「越南製造」為包裝的電器品牌，被揭發除了標籤外，絕大部份的生產和製造其實是來自中國。公司熱門的產品如電視機、手機、微波爐，實質是由中國浙江或廣東等地工廠製造。公司只是從中國以低價訂購了商品，再進口貼上「越南製造」的標籤對外出售。

越南近年的經濟增長保持在不俗的水平，普遍人民的生活也得到較顯著的改善。(Getty Images)

這間越南企業於2014年創立，短短兩年便以年產50萬部電視機的產能率先拿下國內市場，其後再進軍柬埔寨、老撾、韓國以至古巴。事件曝光後，除了引起國內消費者譁然外，也因應中美貿易戰下中方廠家為規避美國關稅而在越南「洗產地」的行為，已引起美國關注。美國政府曾暗示，越南可能成為繼中國之後的制裁目標。

由於過往法規未有要求標示商品產地，導致業界出現隨意標示產地的現象，加上中美貿易戰的誘因，令這行為變得普遍起來。為應對這些貿易欺詐行為，越南工商部提出有關商品產地標示的新法規草案，表明某些貨品若純粹為越南產地或完全在越南生產，方可標作「越南製造」，例如植物與製品、礦產品等。若商品是在越南最後加工製成，必須滿足境內增值比率達30%以上等條件，才能標示「越南製造」。越方冀新法規能有效遏止目前「洗產地」的不良情況。

標榜「日本技術」和「越南製造」的越南品牌Asanzo，早前被揭發絕大部份生產來自中國。(網上圖片)

「至少可得到中國的一部份」

撇開洗產地的問題，研究越南文化和越寮（老撾）柬（柬埔寨）關係、在多間台灣大學擔任越南文講師的阮氏清金向《香港01》表示，越南目前面對的挑戰還有：「教育問題將影響最大，國家目前的困境是產業不夠多元，創新能力還不夠。」基於這個原因，越南即使經濟增長，但人力依舊不停外流。她認為，越南人不是不喜歡自己的國家，而是不喜歡越南的工作環境，這必須要更多元的教育和技能培訓才有辦法改善。

她又認為，當務之急是環境問題：「在高度開發之下，環境多少都會被犧牲，廠商如果考慮到環境因素，那麼定必增加成本，最後減少投資意願。」幸而，越南當局有採取措施，如將不少文化景點劃為禁止工廠進駐的區域；越南政府亦相當重視水質環境，因為水產是重要的外銷貨品。

自八十年代改革開放，越南經濟發展迅速。(Getty Images)

越南經濟發展的確非常迅速，除了公共設施、基礎建設之外，電子商務、化妝品和休閒用具的消費增長率都很高。阮氏清金表示：「這是越南目前的狀況，國家的市場不在大，而在精。」她認為越南將永遠不會變成第二個中國，因為越南的崛起模式是依靠大量中產階級的消費，而不是廣大市場去支撐。有意進軍越南的投資者，必須要有跟當地人競爭的心理準備。

日本《富士產經商報》上月初指出，越南雖然備受期待，但實際條件或許跟不上。基礎建設未能滿足不斷擴大的需求、房地產價格上漲、高科技企業人才短缺，都是目前陸續浮現的發展難題。越南商界認為，全球供應鏈複雜，涉及很多參與者，無法一時三刻從中國搬走。此外，越南總理阮春福早前警告，國家或將於2021年出現能源短缺危機，並下令有關官員加快完成停滯不前的發電廠項目。

雖然越南取代中國的想法並不現實，但當地已成為中國以外，製造商投資的主要國家，河內美國商會執行董事Adam Sitkoff直言：「沒有東南亞國家擁有中國所擁有的，但越南至少可以得到當中的一部份。」

越南在基礎建設方面或許跟不上經濟發展的需求。(網上圖片)

只會成為未來的…

阮氏清金表示，她認為越南將成為中美貿易戰的贏家，該國是中國資金轉移到東南亞的第一站：「越南雖然是一黨專制，但相對自由，而且不會強迫轉讓技術，羅馬拼音的語言也比較容易學。」

阮氏清金又指出，越南只會是未來的韓國、台灣或日本，而不可能成為中國。她解釋：「一方面，兩者崛起的背景不一樣；另一方面，越南本身不是人口特多的大國，不可能成為一個具有廣大消費市場和聯通亞歐經貿體系的國家。」她認為，越南最多只能成為「印度支那」（編按：Indochina，特指曾經的法國殖民地，包括越南、柬埔寨、老撾三國）的區域強權，而且可能是「軍事強權，經濟中等」，因為越南勢必守住本身在「印度支那」的優勢，並須不停強化陸海空三軍，才有辦法抗衡中國的經濟實力。

阮氏清金除教授越南語，還積極推廣越南文化。(受訪者提供)

上文節錄自第188期《香港01》周報（2019年11月11日）《「錢進」越南 乘中美貿易戰東風崛起？》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。