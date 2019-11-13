【「錢」進越南‧三】經濟起飛何以鋌而走險？　越南人的難民悲歌

上月23日，英國埃塞克斯郡（Essex）發生駭人的貨櫃車藏屍案，死者包括31男8女，英國和越南確認死者全為越南人。由越戰開始這幾代越南人，投奔海外的為數不少，但為何在國家快速發展、沒有政治或戰爭威脅下，仍有不少越南人鋌而走險，非法偷渡至歐美國家？ （此為【錢進越南】系列專題之三）

熟悉越南社會的越裔台灣人蔡宇傑指出，越南的城鄉差異頗大，加上以農立國，不少鄉村的低下階層皆是從事農業相關工作。他解釋：「今次受難者據報主要來自越南中部偏北的地方如義安省和河靜省，兩地在越南的地理位置處於比較窄的國土；故耕種幅地本來就比較少，加上這個緯度正正是國家受到颱風影響最嚴重的地方之一，因而影響收成。故此人民生活普遍較困苦、貧窮。」

蔡宇傑提到，2016年，河靜省一間煉鋼廠曾經排放不合格污水，造成環境污染，影響當地漁業，引發巨大風波。他估計由於當地人多以漁業為生，故不排除因此而影響生計。蔡宇傑補充，義安省對越南很重要，因為該處是第一任越南民主共和國主席和政府總理胡志明及二十世紀初期越南民族主義革命家潘佩珠的出身地。

胡志明與來自河靜省的越南億萬富翁范日旺都有出國後創造豐功偉績的經驗，後者於上世紀九十年代前往前蘇聯，之後返國締造了龐大的商業集團，成就了「往外闖」的傳奇。他表示：「當地有個說法，這些地方的人長久以來都需要向外尋找經濟可能性。」

上月因偷渡而死於貨車內的31男8女事後確認全為越南人。(路透社)

越戰觸發難民潮 構成人際網絡

從歷史來看，越南獨立同盟會於1945年8月發動八月革命宣布獨立。1954年，獨立同盟會在奠邊府戰役中大敗法國軍隊，迫使對方撤離並承認越南獨立，其後的日內瓦會議約定以北緯17度線為界，北面由越南民主共和國（北越）統治，南面則先後建立了越南國及越南共和國（南越）。翌年，越戰爆發，由西方陣營國家支持的南越對抗共產陣營國家支持的北越。美國在此戰中遭逢巨大損失並戰敗。1975年4月30日，北越攻佔南越首都西貢（即今胡志明市），成功統一越南。

北越軍大舉進駐西貢，大批美國人在美軍協助下慌忙撤走，法國等外國政府亦相繼撤僑。因海空交通全遭封鎖，絕大多數越南人無路可逃，他們當中的異見分子、舊政權和軍人等開始被清算，被送往勞動改造或思想改造。七十年代後期，因應越戰結束和1978年中越關係惡化的背景下，當地出現兩次難民潮。超過150萬名越南難民乘小船逃離越南，大部份難民主要被美國、法國、澳洲及加拿大等西方國家接收和安置，小部份人最後在泰國、柬埔寨、老撾及中國等地定居。這也造成當時香港有大量越南難民湧入，在七十年代末成為了「第一收容港」，至1998年才取消相關政策。

根據越南官方資料，經過幾十年的發展，如今海外越南人達450多萬，分佈在全球109個國家和地區，約八成生活在西方國家，當中逾180萬人在美國居住，是繼華裔、菲裔、印度裔後美國第四大亞裔群體。聯合國移民署2016年報告也指出，若計算非法邊境出入紀錄，估計每年有多達一成越南人進出國家。當中以20至40歲人士最為活躍，男性稍佔多數。

上世紀70年代的越戰，迫使無數越南人離開家園。(Getty Images)

月入三萬招徠 賺外匯更吸引

了解這段歷史背景和難民問題後，便能較完整地認識越南人在偷渡英國時喪命事件。上述兩省人民有悠久出國賺外匯的背景，現今兩地街頭也輕易找到人蛇集團發出的出國打工和留學廣告。當地不少人深信出國賺外匯才能幫補家庭，且是成功的唯一方法。

儘管越南經濟快速增長，貧困人口有所減少，但城鄉之間的貧富差距依然巨大；除了河內、胡志明等幾個大城市能提供較多就業機會外，其他地區的年輕勞動人口難以找到工作。加上在越南人重孝文化中，家庭十分重要，許多越南人相信在海外賺錢可扭轉家庭命運，因此願意冒險偷渡。據估計，每年偷渡至歐洲的越南人達18,000人，到美國的則不足1,000人。

先一步達到歐美國家的親友，除了分享出國資訊和經驗外，又把豐厚的金錢寄回家鄉，加上在社交媒體上發布的生活近況，多少吸引國內的同胞。人蛇集團宣傳的「黃金之國」英國，能拿到多達3,000英鎊（約30,400港元）月薪，對越南人來說是何等吸引和有說服力。2019年，越南規定的最低工資為第四級292萬越南盾及第一級418萬越南盾（約985至1,410港元）。人蛇集團宣傳在英國工作一個月的薪酬，已是越南低下階層工作約兩年半的薪水。

越南是個以農立國的國家，低下階層普遍從事農業相關工作。(Getty Images)

追求生活品質 工作供不應求

在台灣教授越南文的學者阮氏清金表示，越南雖快速發展，但不是已發展國家。「對越南人而言，不只是『經濟好』就好，生活品質也是我們追求的。雖然越南中部的製造業和外企提供不少工作機會，但空缺仍有限。貧富差距懸殊，故不少人選擇偷渡。」

越南經濟起飛尚在「幼兒班」階段，不是每個國民的生活水平都得以提升。阮氏清金說，「越南產業單一化，很多年輕人有心工作，卻無法找到良好及適當的工作。」蔡宇傑指出，相比其他國家經歷二戰後便進入和平時代，越南差不多晚了三十年，故發展亦較晚。而且，越南政府鼓勵輸出外勞，因外匯是該國經濟增長的重要動力。隨着國家變得開放和國際化，相信未來越南人出國打工的趨勢將不會逆轉。近年，輸入越南外勞協議的國家及地區，主要為日本、馬來西亞、沙特阿拉伯、韓國和台灣。不少越南人到鄰近的柬埔寨、中國、老撾打工，大多以非法偷渡的方式進出邊境。他們清楚偷渡的風險，但礙於在家鄉缺乏工作機會、國外工資較高，令他們鋌而走險。

越南產業結構單一，令不少青年人無奈決定出國尋找機會。(網上圖片)

目前，與越南有輸入外勞協議的國家及地區約有20多個，以人工最佳的澳洲為例，2014年外勞平均工資為4,000美元（約3.1萬港元），惟配額只有約100個；台灣的配額最多，達13.8萬，但平均工資僅650美元（約5,000港元），韓國亦引入不少越南外勞，平均月薪是1,000美元（約7,830港元），自然遠遜於偷渡往歐洲可賺取的收入。

去年，入境台灣的四個大型越南旅行團共153人，有152人「脫團失蹤」，只剩下領隊一人。今年初，日本傳出東京福祉大學在兩年間有多達743名留學生下落不明，當中有一部份是越南人。他們都是透過留學和旅遊名義，以達到前往外國打工的目的。

上文節錄自第188期《香港01》周報（2019年11月11日）《經濟起飛何以鋌而走險 難民悲歌源於貧富懸殊》。

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