曾製邱吉爾故居金廁所　藝術家新作用膠紙將香蕉黏牆　盛惠100萬

用一段防水膠紙將一根香蕉貼在牆上，這也能稱作藝術嗎？顯然有收藏家認為是的，甚至願意掏出12萬（96.6萬港元）美元購入。其中兩組已經售出，最後一組的價格更被拉抬到15萬美元（約117萬港元）。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，這套作品名叫《丑角》（Comedian），是由意大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）在邁阿密當地雜貨店購入香蕉，接着用防水膠紙貼到牆上，就完成這幅「傑作」。他交給合作多年的當代藝術畫廊「貝浩登」（Perrotin），送到美國邁阿密巴塞爾藝術博覽會（ Art Basel Miami Beach）展出。

不止香蕉 卡特蘭連美女也黏過在牆上（點圖放大瀏覽）↓↓↓

展前說明指出，卡特蘭創作《丑角》的發想來自一年前。當時，他正在思考一個外形像是香蕉的雕刻品。每當出門旅行時，卡特蘭就會隨身攜帶一根香蕉，然後掛在旅館房間的牆上，好尋找靈感、素材。「首先想到樹脂，接着是青銅和漆青銅，最後才回到一開始的真正香蕉點子。」

「貝浩登」創辦人艾曼紐貝浩登（Emmanuel Perrotin）告訴CNN，香蕉是「全球貿易的象徵，（常用於性行為的）雙關語，以及用於幽默的經典方法」，還說卡特蘭將平凡的物體變成「愉快和批評的載具」。

「我和一位很重要的收藏家非常認真地討論出售事宜，」貝浩登對《邁阿密先驅報》記者說，「他的反應非常正面。」

卡特蘭向來以雕刻品和挑戰流行文化聞名，被偷走的金廁所《美國》就是出自他的手筆。「貝浩登」表示，《丑角》是過去15年來，卡特蘭首度讓作品出現在藝術展。同時也提醒，雖然他們會附上真品證書，但香蕉要是開始過熟腐爛，所有人請自行更換，他們不會告訴買家該如何清理。

金廁所及更多Maurizio Cattelan的作品（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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