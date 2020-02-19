澳洲筍工年薪近百萬　路邊舉牌指揮交通　比牙醫護士更高薪

許多人嚮往的工作就是錢多事少離家近。現在在澳洲有一份工作，不要求學歷也不需要特別專長，只要上一天的專業培訓課程，且工作內容非常簡單，但年薪卻高達18萬澳元（約96萬港元）。

世界各地筍工：澳洲昆士蘭的交通指揮員年薪可達18萬澳元（約96.2萬港元）。（Transport for NSW網站）

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據《每日郵報》報道，這份最爽的工作就是交通指揮員，在澳洲稱為「棒棒糖工人」（lollipop workers）。他們只需要穿着螢光色的背心、舉著「STOP」或「SLOW」的交通警示牌，指揮來往的車輛遵守交通規則。這份工作的工時不長、排班彈性、薪資也非常高，不過缺點就是，不論外面的天氣如何都必須出去工作，而且有時候會和路人發生一些爭執。

在開始徵「棒棒糖工人」時，即吸引許多女性前往應徵，甚至有位女老師多塞特（Amy Dowsett），就為了棒棒糖工人的高薪，辭去原本穩定的工作。為什麼這工作這麼搶手？據了解，澳洲現在護士的平均年薪是9.6萬澳元（約51萬港元），就連高收入的牙醫年薪都只是比護士多一些，換算下來都不及棒棒糖工人。

為什麼棒棒糖工人的薪水這麼高？由於澳洲許多地方都在建造大型建設，因此政府計劃了一個「高額年薪計劃」，確保這些建設商旗下的員工薪水都保有最低的工作條件，包括每年加薪5%、周末的加班費要200%和退休金達12%等等，因此這也是為什麼棒棒糖工人的年薪能達18萬澳元。

想當「棒棒糖工人」嗎？你只要考到交通指揮員的證書，報名費只需大約一千多港元，然後參加為期一天的培訓課程。一名棒棒糖工人表示，這份工作讓她存到許多錢，她非常鼓勵女性來嘗試這份工作 。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】