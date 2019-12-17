植物不止有視覺聽覺　研究指被切斷時會「慘叫」　部分動物能聽見

雖然近年來有研究指出，植物可能有類似動物的視覺、聽覺和嗅覺的能力，但因為它們沒有腦，所以還是經常被視為反應能力非常慢，或是沒有反應能力的生物；然而，近期有科學家紀錄到，植物在因為缺乏水分而產生壓力時，會在空氣中發出人類聽不見的聲波，甚至首度在5公尺外偵測到植物的聲波，被認為是開啟了精準農業（Precision Agriculture）的新扉頁。

以色列特拉維夫大學研究團隊發現蕃茄會因為缺乏水分或是根莖被切斷而產生壓力，並發出人類無法聽見的聲波。（Dani California/Unsplash）

根據《NewScientist》報道，以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）的研究團隊，日前針對蕃茄及煙草兩種植物進行研究，發現它們在因為缺乏水分或是根莖被切斷而產生壓力時，會發出人類無法聽見的聲波。

研究團隊將麥克風放置在距離植物10厘米的地方，結果偵測到20到100千赫茲（kHZ）的聲波，部分哺乳類動物及昆蟲甚至可以從5公尺外聽見、回應此聲波。研究團隊表示：「這些新發現可以改變人類對植物沒有任何反應的看法。」

其實在過去，就曾紀錄過植物因木質部輸送水份時，產生的「氣穴現象（Cavitation）」發出聲波震動。但這個新研究是首次發現在5公尺距離之外，還可以偵測得到植物的聲波。此外，還能從聲波的密度、頻率，去分辨植物是因為什麼事件感知到壓力。

團隊表示，儘管是針對蕃茄及煙草進行研究，但他們相信其它植物同樣會因為感知到壓力而發出聲波。學者也認為，這樣的新發現有助於指出因氣候變遷影響而受乾旱之苦的地區。

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