【有片】白尾鹿一家三口被困薄冰面　加拿大男子奮力相救

加拿大近日天氣寒冷，跌至攝氏零度以下，但湖泊結冰卻對野生動物構成危機。來自安大略省（Ontario）彼得森（Ryan Peterson）到伍茲湖（Lake of the Woods）溜冰，期間遇到三隻困在冰面的鹿。經過一番努力後，最終成功救出牠們。

彼得森12月3日趁午飯時間到位於安大略省北部的伍茲湖溜冰，發現三隻白尾鹿無助地被困在冰面。彼得森小心翼翼靠近牠們，一家三口的白尾鹿看來十分疲憊，彼得森也發現牠們幾乎不可能回到岸上，長久下去只會成為野狼的獵物。

彼得森向《衛報》說，如果鹿站立起來，牠們會踢你，但當牠們在冰上，四隻腳都只能平放，提不起來。彼得森之後決定先吃午飯並拿些繩子，約一小時後回來，看到牠們還在，然後嘗試把牠們拉上岸。

彼得森指，當時湖泊的冰太薄，任何交通工具都無法於冰上行走，營救牠們的唯一方法就是溜冰。他曾致電安大略省自然資源部，不過對方指湖泊未完全結冰，基於安全原因無法派人前往當地進一步評估情況。

於是，彼得森用繩圍繞牠們的頸，然後逐一拉到岸邊，再用樹枝推牠們上岸。彼得森說：「兩隻小鹿靠岸後馬上跑掉。但鹿媽媽似乎因為臀部或腿部受傷，靠岸後不怎麼動彈。」