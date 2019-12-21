親身「邂逅」UFO　美海軍前機師首開腔：違反物理定律

2017年，美國《紐約時報》披露國防部的外星人和不明飛行物體（UFO）研究計劃，並報道海軍機師遇到UFO的片段。2019年，美軍首度承認片段屬實。美國《Intelligencer》12月19日報道，當時負責執飛的海軍機師安德伍德（Chad Underwood）首度開腔，形容UFO並非按照一般物理定律運作。

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2004年11月10日，雷達操作員首先發現聖地牙哥（San Diego）海岸聖克利門蒂島（San Clemente Island）對開有五至十個奇怪的飛行物體，在2.8萬呎的高空以時速138英哩飛行。

同月14日，安德伍德駕駛F/A-18「超級大黃蜂」艦載戰鬥機進行飛行訓練。期間，他突然發現20英哩外有疑似不明飛行物體，外形像「的嗒糖」（Tic Tac），於是用紅外線攝錄機拍下影像。

安德伍德形容，飛行物體的動作難以預料，高度、空速和方向的改變完全不同於以往遇到的飛行物體，因為不論是有人或無人駕駛的飛機都要遵守物理定律，一定要有提升和推進的動力，但「的嗒糖」並非如此。他指出，「的嗒糖」於數秒鐘從5萬呎高空急降至百呎，這是不可能的。

安德伍德表示，通常飛機引擎會發出羽流（plume），但「的嗒糖」沒有。從影片中可見，「的嗒糖」有熱源，但沒有排氣火舌（exhaust plume）的正常特徵，沒有推動力的跡象。

安德伍德認為，「的嗒糖」飛得太高，不會是雀鳥，也因為動作難以預料而非氣象氣球，其他機師曾親眼看過，所以亦非天氣現象。他不排除是美軍機密和先進的科技，但自己事前沒有收到任何有關秘密項目的警告。直至今天，他仍不肯定「的嗒糖」究竟是什麼，亦拒絕作出猜測。