亞洲人橫掃Scrabble比賽獎項　只知其字不知其義　勝出全靠運算

拼字遊戲板（Scrabble）在美國和英國家庭很常見，常被用來在下雨天打發時光，因此，英語系國家參賽者贏得世界拼字比賽不足為奇，新西蘭人理查茲（Nigel Richards）更曾拿下5次世界冠軍。然而，在青年組賽事中，亞洲參賽者應用數學運算包辦了近3年的冠軍，但他們不一定知道自己拼寫的單字意思。

亞洲人靠數學 改寫拼字比賽

路透社報道，馬來西亞青少年、拼字遊戲專家阿瑞夫（Tengku Ariff Shah）能比西方世界的多數成年人拼寫出更多英文單字，但他並非總是知道英文單字的意思。亞洲不少年輕人跟阿瑞夫一樣，透過結合機率、數學和記憶力，在英文拼字比賽中擊敗英語母語者，改變拼字比賽的形勢。

據估計，約有三分之一的美國家庭和一半的英國家庭家都有拼字板，因此，英語系國家參賽者在拼字比賽獲勝並不足為奇。然而，在年齡層較低的賽事中，卻是馬來西亞、泰國、斯里蘭卡和巴基斯坦等國的青少年處於優勢。他們認為，這種比賽主要在考驗數學運算能力，而非詞彙量。15歲的阿瑞夫告訴路透：「拼字比賽是個難題，激發我思考。」

阿瑞夫在馬來西亞首都吉隆坡參加拼字遊戲玩家協會（WESPA）青年組賽事，這是為年輕參賽者舉行的世界冠軍賽。（點圖瀏覽阿瑞夫比賽情形）↓↓↓

阿瑞夫說：「我們必須做大量的心算，因為這可以幫助我們在比賽中節省時間。」阿瑞夫對不尋常的單字充滿熱情，他在本月比賽中拼出「SENVY」，也就是「芥末籽」過時的名字。儘管阿瑞夫承認他不知道所有單字的意思，他表示希望有天能有機會拼寫意思是摟抱的威爾斯單字「CWTCHING」、意為植物的單字「MEZQUITE」和被淘汰的阿爾巴尼亞貨幣單位的單字「QINDARKA」。

亞洲家長認為拼字遊戲有助學英文

過去三年，拼字比賽青年組冠軍皆來自亞洲，而成人組冠軍則分別來自新西蘭、澳洲和英國。亞洲各國政府都在資助課後拼字遊戲社團，以培養孩童的英文能力，而家長漸漸將拼字遊戲視為孩童學習英文的有趣方式。

馬來西亞的阿西爾瓦瑟姆是目前拼字比賽成人組最厲害的高手之一。他說，拼字遊戲通常被英國家庭視為在雨天打發時間的遊戲，但該遊戲在有2000多種語言的亞洲，成為一種有益於心智發展的工具，「亞洲玩家正在征服拼字遊戲的世界，許多亞洲國家的父母認為這種遊戲能彌補東西方世界的鴻溝」。

亞洲家長認為拼字遊戲有助學英文。（unsplash@Gaelle Marcel）

不會說法語 仍然拿到法語拼字冠軍

拿過5次世界拼字冠軍的新西蘭人理查茲，被公認為拼字比賽最厲害的玩家，他的傑出表現增加拼字遊戲在亞洲的知名度。理查茲20年前定居於馬來西亞。他在研讀法語字典9周後，雖然還不會說法語，卻贏得2015年和2018年的法語拼字比賽世界冠軍。

今年的世界拼字比賽青年組冠軍是泰國的佩羅，曾在印度的一項賽事和理查茲對戰，他希望有天可以跟他的英雄理查茲一樣傑出，「所有人都想拿世界冠軍。即使我得到世界冠軍，我也不會停止比賽」。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

拼字遊戲板是世界流行的英語文字圖版遊戲，在一塊15×15方格的圖版上，2至4名參加者拼出詞彙而得分。詞彙以填字遊戲的方式橫豎列出，並必須收錄在專用的詞典裡。不同字母有不同分數。

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