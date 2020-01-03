萬人迷Tinder先生回復單身　最多swipe right男人「再度上市」

不少人喜歡透過交友軟體來拓展人脈、尋找戀情，來自英國倫敦29歲的史蒂芬（Stefan-Pierre Tomlin）也不例外。憑藉出色外貌及自身魅力，他在「Tinder」上坐擁超高人氣，甚至獲得官方認證「獲得最多右滑的男人」。與女友穩交1年後，這位萬人迷先生日前透露自己恢復單身，決定重新開始使用《Tinder》。

來自英國倫敦29歲的湯姆林（Stefan-Pierre Tomlin）是Tinder獲得最多右滑的男人。（IG@itsstefan）

▼▼湯姆林（Stefan-Pierre Tomlin）憑藉著俊俏外表和高挑身材榮獲2017「Tinder最多右滑的男人」頭銜（按圖放大）▼▼

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根據《每日郵報》報道，湯姆林在Tinder上短短2年就收穫多達1萬4600位女性的「喜歡」，榮獲2017「Tinder最多右滑的男人」頭銜。憑藉著俊俏外表和高挑身材，他陸續在2年間發展15段戀情，更因此在模特兒事業闖出不錯成績。

雖然在社交軟件上幾乎百戰百勝，不過湯姆林最後卻是透過「朋友介紹」找到了真愛，他與27歲、曾參加歌唱節目「X Factor」的女友娜塔莎・博爾頓（Natasha Bolton），穩並交往一年，小倆口一直相當幸福，但在上周因為意見不合決定分手。

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湯姆林表示，自己還沒辦法完全從失戀中走出來，希望能先一個人好好靜一靜，接着可能就會重新開始使用Tinder，來認識新的朋友。

「雖然交友軟體能夠讓我認識不同類型的人，與他們互動、約會很有趣，不過自從在Tinder上小有名氣後，大部分的人在與我約會時，多半只是聽說過我、慕名而來，沒有多少人是打從心底喜歡我，想真正了解我的。」湯姆林表示，自己現在其實還是更嚮往靠着傳統方式，在現實生活中「面對面」去認識其他女孩，希望可以找到能一起成長、個性契合的人。

湯姆林和前女友娜塔莎上周因為意見不合決定分手。（IG@natasha.boon）

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