【2020鼠年】十二生肖走出華人圈　日韓也愛看生肖運程

「你屬什麼？」這句對華人來說再熟悉不過的問題，其實也流傳於日本、韓國、越南等歷史上深受中華文化影響的地區。基於本土文化，又衍生千奇百趣的生肖傳說與風俗，例如韓國人原來也跟中國人一樣，愛生「金豬寶寶」，生肖占卜在日韓亦大有市場。

十二生肖的起源可追溯至古代中國的商朝（約公元前16-10世紀），與農曆十二地支（子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥）相配，每一年也有對應的動物，便於民眾記憶曆法。十二地支與十天干（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸）合稱「天干地支」，構成一套用來紀錄時間的單位。

日本東京有抹窗工人打扮成老鼠和野豬，跟民眾「送豬迎鼠」。（路透社）

誰才是生肖動物？ 貓和野豬都有份

根據中國民間傳說，十二生肖由神仙選定，祂召集天下動物在大年初一時來問候自己，最早抵達的十二種動物便能成為用來紀年的生肖。貓與鼠原本是好朋友，但老鼠卻用計謀令貓遲到，最終貓被排除在生肖之外，這對老友也成為宿敵。

不過上述當然只是神話故事，十二生肖中之所以沒有貓，也許在於這種動物在古代中國並不常見。有趣的是，當生肖文化傳入越南，兔子卻被貓取代。有人推測，這是因為漢語中的「卯兔」音似越南語中的「貓」（mèo），因此造成誤傳。

實際上，許多地區的十二生肖動物或多或少與中國本土不同，例如在泰國、印度，龍變成了印度教、佛教中的蛇神「那伽」（Naga）。日本的生肖中沒有豬（日文「豚」）、只有野豬（日文「いのしし」），背後原因或許是古代日本人經常狩獵野豬。也有分析指，生肖文化於公元6世紀中期在日本廣泛傳播，同一時期佛教也傳入日本，令部分教徒厭惡肉食，而豬肉正是當地最常見的肉類，或影響人們對家豬的觀感。

日本動物園內，水豚君在今年新春也成為明星，皆因牠們是豚鼠科，也是全球最大型的齧齒類動物，算得上是鼠類「親戚」。（路透社）

盤點各地風俗 韓國人最信生肖？

由亞洲到東歐、北非，中國的生肖文化在全球不少地區也留下痕跡。不過時至今日，受其影響最明顯的仍然是大中華地區，以及新加坡等華人聚居的國家。而在華人圈之外，當屬日韓民眾最熟悉十二生肖的傳統。

日本明治維新期間，當局在1872年11月宣布棄用舊曆、改行新曆，此後該國逐漸不再過農曆新年。不過十二生肖仍然作為一種文化元素得以保留，例如不少日本民眾在元旦1月1日會向親朋好友郵寄賀年卡（日文「年賀状」），這種形似明信片的賀卡上常常印有下一個農曆年份的生肖動物。此外，十二生肖的形象也出現在日本動漫及小說作品中，最為人熟悉的可能是《數碼暴龍》和《HUNTER×HUNTER》。

與香港類似，生肖占卜在日韓也相當有市場，尤其是韓國，許多民眾會在農曆新年期間去算命。不少韓國夫婦更特地選擇在2019年「黃金豬」年（即己亥年，「己」在五行中屬土，顏色為黃色）生孩子，以求好意頭。另外，在韓國直接問初次見面之人的年齡，或被視為不禮貌，因此也有人會轉而詢問對方的生肖，以避免尷尬。