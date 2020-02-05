【武漢肺炎】Dyson研耳機＋空氣清新機　稱能防止用家吸入污染物

在新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情蔓延亞洲，導致口罩與各類清潔消毒相關用品成為必需品之際，以製造高檔吸塵機和吹風機聞名的公司Dyson又有了可能讓消費者想將之瘋狂搶購的新發明。根據英國專利局公開的最新資料，Dyson出了一款既是空氣清新機、也是耳機的產品。（編按：Dyson稱這裝置可防止人們吸入可引致哮喘，支氣管炎，肺氣腫和癌症等疾病的污染物。）

英國專利局的文件顯示，Dyson工程師開發出的這項產品，是在耳罩內裝入過濾器，能為使用者提供過濾後的新鮮空氣。該專利註記寫道：「空氣污染是愈來愈嚴重的問題，且多種污染物會危及人類健康。」（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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氣流技術是Dyson的專長，過去推出的吸塵機和吹風機都成為熱門商品，Dyson也持續擴大落地式空氣清新機的產線，現在看起來下一步是要進軍耳機市場，挑戰蘋果公司的AirPods和旗下Beats品牌耳機，以及Bose、Sennheiser等其他高檔耳筒品牌。這一步對Dyson來說，顯然是非常一大步，但該公司也不忘結合其最擅長的技術。

由於中國大陸等許多亞洲國家深受霧霾之害，該產品的市場潛力顯然無可限量，成為推動這項計劃的主要動力。落地式空氣清新機在亞洲有很大的商機，且穿戴在脖子上的空氣清新機寥寥無幾。

Dyson的新耳筒也可能不上市。該公司過去申請大量的專利中，許多產品經常最後沒有進入生產階段。例如Dyson去年斥資20億英鎊開發電動車，甚至已計劃在新加坡設立汽車工廠，但最後還是放棄。

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