也門內戰鬧饑荒　動物園「住客」三餐不繼　或將挨餓等死

也門內戰造成數以百萬計平民每天為生存掙扎，而被忽視的動物園中動物，包括獅子、豹和狒狒，也面對不確定的未來。

也門首都薩那（Sanaa）在2014年遭到伊朗支持的也門叛軍胡塞武裝（Houthi）攻佔，他們控制也門北部大部分地區。

在薩那主要的動物園，一名男子每天用一部貨車運來12頭死驢，餵飼動物園中31頭獅子。

獅子飼養員馬吉迪（Amin al-Majdi）說，一些動物已經餓死，包括4隻在2017年死去的獅子。

馬吉迪接受法國媒體訪問時表示：「我們從也門的各個省進口肉，但因為驢子的價格上漲，令我們備感掙扎。」

他說「我們以往殺3或4隻驢子餵6隻獅子，但現在我們有31隻獅子，必須殺掉10到12隻驢子。」

就像也門的其他地方，數以百萬計平民在5年來的內戰下瀕臨饑荒，動物園1159隻動物、包括兩頭嚴重瀕臨絕種阿拉伯豹，也在面臨風險。

為這些動物奮鬥的人，包括名為One World Actors Animal Rescues的組織創辦人布羅德里克（Kim-Michelle Broderick）。這組織為也門的動物園動物募款。

布羅德里克說，位於薩那的動物園是葉門3大主要動物園之一，比位於塔伊茲（Taez）及伊卜（Ibb）的動物園情況好，不過3個動物園的情況都很差。

她說：「政府部門因為戰爭而一無所有，伊卜動物園的動物，不是餵的不夠，就是幾乎沒有餵，或者根本沒有餵。」

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