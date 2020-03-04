保育星空不應磋跎歲月　仿韓日台建「暗空公園」

夜空的消失不僅影響天文學家和天文愛好者，光污染也會危害生態和人類健康，因此，「星空保育」也是值得關注的課題。近年，韓國、日本和台灣先後設立了「暗空公園」，劃出指定區域讓民眾可享黑夜與星空。在光害嚴重的香港，除了像無牙老虎般的自願性《戶外燈光約章》以外，我們又可否參考這類做法？

星空保育在香港只屬於起步階段，香港大學物理系首席講師潘振聲博士指出，這個概念其實已經有十多年，由2000年代何志平出任民政事務局局長時，天文學界已經與他商討，並在2010年於西貢設立天文公園，由太空館負責管理。他透露：「當時的如意算盤是希望日後能做到更多，甚至看能否設立星空保育區，但現在好像停頓了下來。」

潘振聲認為現時是合適時機讓社會討論星空保育議題，他指出：「事實上，這個概念在我們周邊都有進展，韓國、日本、台灣都設有星空保育區。」當地人民都體會到，星空原來能夠作為旅遊景點。他認為，香港同樣在思考如何改革旅遊業，相信星空保育或許是其中一個可以考慮的發展方向。

合歡山素來是當地著名的觀星勝地。(國際暗空協會)

不過，這個目標絕不簡單。去年，台灣合歡山成為當地第一個國際認證的「暗空公園」。國際黑暗天空協會（International Dark-Sky Association，簡稱IDA）執行主任Ruskin K. Hartley指出，合歡山暗空公園的認證是「當地民間社區與政府實體合作的典範」。事實上，為了減少光害，各社區都需要改善燈光設施，避免光源朝上空照射，還要減少不必要的照明。自公園成立以來，許多遊客都能輕易拍到美麗的夜空，欣賞壯麗的星河。

別具意義的認證過程

在台灣南投縣政府、太魯閣國家公園管理處和林務局東勢林區管理處等多方的努力下，合歡山暗空公園於去年7月終獲國際暗空協會認證，成為繼韓國英陽郡螢火蟲生態公園（2015年）及日本沖繩石垣國家公園（2018年）後，亞洲地區第三個獲官方認可的星空保護區。

海拔2,756米的合歡山是天文愛好者常去的觀星好地方，入夜後伸手不見五指，具有一定優勢，而且一年四季都適合觀星。但在成功認證之前的一年，台灣天文學界需要每月監測星空品質和夜空亮度，及後又與當地政府、公園管理方和旅遊業界等共同簽署《合歡山暗空公園管理公約》，規定於特定時間內關閉非必要燈光，減少光害。

另一方面，他們為沿途的路燈加裝燈罩，又要求當地民宿業、中小學生學習基本天文課程，民宿還需要於十年限期內分階段改善燈光設備。整個暗空公園的環境改造計劃，共花費2,800萬元新台幣（約720萬港元），包括打造天文觀星平台、行人路、停車場、無障礙設施及暗空地標，並改善燈光設備，以減少光害。

為配合暗空公園的認證，該區將納入法規管制，包括禁設停車場路燈、停車後關掉車燈、車輛禁用遠光燈、禁止使用強光手電筒、任何手提式光源禁止照射天空等，將公園打造成能賞星光銀河的地方。

美麗的夜空還可以成為旅遊業的吸引力之一。(Getty Images)

有趣的是，暗空公園認證並不是要求做到零光污染，或杳無人煙的地方。協會選擇經常有人造訪或有人居住的地方，在地區人士溝通協商後共同努力改善光害問題，符合一定的低光害標準，才會給予認證，這可說是相當具意義的過程。

協會提出一些減少光害的建議，當中包括：只在需要的時候照明、只在需要的地方照明、不應超過必要的亮度、將藍光照射減到最低、指向下方的完整遮罩。

位於美國亞利桑那州圖森（Tucson）的國際暗空協會屬國際性非牟利組織，致力減低各國的光害問題，其影響力遍及全球。協會的宗旨在於保護夜間天空環境，避免人造光源影響。除了以保護星空為目標，更希望能讓公眾認識光害及自然生態等相關問題。目前，全球提出申請而獲認證的暗空公園、暗空保護區與暗空社區等項目，總數已經超過 一百個。

潘振聲(左)認為香港要設立暗空公園需要公私型合作方能成事。(受訪者提供)

曾為協會提供專業意見的潘振聲認為，建立暗空公園需要政府和民間的積極配合。他以西貢郊野公園為例，香港的郊野公園有不少私人住宅，沿路的公共和私人燈光都需要控制，跟從相關指引。他相信在香港要實現星空保育區是可行的，但必須公私配合。

國際暗空協會香港區代表兼天文導師薛俊朗則認為，保育夜空主要有兩個層面，包括可持續性和科學方面，如「熄燈一小時」活動是一個很好的保育例子，以美國為例，可以減少三成戶外燈光，相當於2,100萬公噸碳排放。星空保育也可從個人生活習慣着手，減少光源浪費。公共環境如街燈，也可以透過加裝專用遮光罩來減少光滋擾。

至於星空保育區，薛俊朗認為措施各有利弊。他指出：「好處是有法例保護，提供一處好地方給天文愛好者前往。但壞處是這樣做會令更多人想到訪，令空間變得密集。由於未必所有人都認識觀星禮儀，或會加劇光污染。」

香港的燈光很多時被浪費在不必要的地方，如徹夜亮起的招牌光管。(資料圖片)

雖然本港的確有地方適合作暗空公園，如西貢東面和大嶼山南面的夜空相對較暗，但從台灣的經驗可見，相關的籌備工作一點也不簡單，香港若想實行，相信需要一番努力方能成事。

台灣的經驗亦告訴我們，控制光源其實大有可為。在香港，只要我們檢視四周的燈光設備，不難發現浪費的情況。例如沒有燈罩的燈會令光線四散，甚至照向天空，一般的燈只需向下方照射便可，照向天上的光形成光害；旺角、銅鑼灣等地區的大型招牌、外牆燈光徹夜亮起；有些地方的燈柱密度太高，光線超出所需；不少公園和住宅屋苑的燈光都只是作裝飾用途。

再美麗的燈火，哪裏及得上夜空星星璀璨呢？說到底，星空保育並非不着邊際，也非遙不可及。每個人在不需要時關上電燈，這簡單「一小步」就已經為星空保育踏出了「一大步」。

上文節錄自第203期《香港01》周報（2020年3月2日）《保育星空夜觀銀河 韓日台建暗空公園》。

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