【新冠肺炎】美國超市廁紙大缺貨　貼告示補貨要等「2萬年」

世界說
撰文：
最後更新日期：

受新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，北美Costco（好市多）出現許多民眾搶購的情形，導致多數商品缺貨，不過就有人發現，Costco廁紙的缺貨公告竟寫「廁紙在25020年才會補貨」，讓原po笑說，Costco多是受到驚嚇了。

一名民眾在臉書上發出在Costco購物時所見的缺貨公告照片，不過仔細一看上頭竟寫着「廁紙目前缺貨，最快在25020年3月1日才會送達，造成不便請見諒」，讓原po也笑說「受到驚嚇的Costco公告，下次廁紙進貨要等兩萬多年以後」。

而原po也提到，近期許多華人在美國Costco瘋搶物資，幾乎人人的購物車都是堆積如山，其中有民眾更搬走20袋廁紙，甚至還有人為了拿在高處的商品爬到貨架上，種種情況也讓原po直言，「這種行為太丟臉了，唯恐天下不亂」（點圖放大瀏覽）：

文章一出，有網友笑說Costco補貨日期標示錯誤是太累了嗎，也有人認為民眾瘋搶物資過於誇張，「真的這麼誇張嗎」、「買20包廁紙、是每天拉肚子嗎？」、「太丢人了」。

事實上，北美華人密集的地區近日都發生民眾瘋狂搶買的場景，美國疾病管制與預防中心主任菲爾德（Dr. Robert Redfield）也說，沒有必要儲備物資，也不希望大家囤積口罩等防疫物品，先將醫療資源優先留給醫療人員與患者使用。

【相關圖輯】新冠肺炎｜澳洲搶購潮：超市貨架空空如也　Woolworths限購廁紙（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+3
+2

【相關圖輯】新冠肺炎｜專家級防疫10招　和口罩一樣重要的還有…（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+33
+32
+31
【新冠肺炎】意大利淪歐洲武漢？　米蘭華人親歷疫情爆發可怕經過
【新冠肺炎】院內5死醫護仍不戴口罩　台營養師爆美醫院防疫鬆懈
【新冠肺炎】Fox主播促中國向全世界道歉　稱人民被迫餓到食蝙蝠
【新冠肺炎】美國數千萬人沒醫保　基層習慣生病不看醫生成大隱憂
【新冠肺炎】日本搶購廁紙情況失控　公廁驚見鐵鏈鎖廁紙防小偷
【新冠肺炎】日本買口罩內地女疑打尖　演變成街頭4人3國大亂鬥
武漢肺炎│韓國重災區瘋搶KF94口罩　大邱E-Mart外現超長人龍
武漢肺炎│數百噸醫療廢棄物成隱形戰場　處理不當恐爆二次疫情
【新冠肺炎】新加坡總統＋高官減薪1個月　醫護獲發「特別獎金」

延伸閱讀：

全球防疫！加州進緊急狀態 義大利關校 英國會可能休會

近3億名學生上不了學 只因全球防疫拉警報

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。