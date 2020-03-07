【新冠肺炎】越南網紅創意抗疫　洗手舞神曲爆紅　抖音人人挑戰

新型冠狀病毒疫情於全球各地蔓延，許多國家為了防疫，祭出不少措施。而日前，越南的衛生部為了宣導衛生觀念，也與流行歌手合作推出洗手歌，希望能夠藉由國人自主提升衛生習慣，來達到防疫的效果。

這首歌曲由音樂創作人克雄（Khắc Hưng）填詞，Min阮明姮、Erik黎忠誠演唱，改編自他們在2017年的經典曲目《嫉妒》（Ghen），取名為《嫉妒（抗疫版）》（Ghen Cô Vy），歌詞中描述新型冠狀病毒從武漢出現，在各地大規模爆發，呼籲民眾要提高警覺，防止病毒擴散。

歌詞中提到要「一起細心洗手、別用手碰觸眼鼻口、避免前往人潮眾多的地方、鍛鍊身體、居家清潔，共同打擊冠狀病毒」等等，搭配簡單易懂的動畫，宣導衛生觀念。

而這首歌曲也被越南網紅光登（Quang Đăng，音譯）改編成舞蹈，上傳到抖音、Youtube等網站，並且發起了一個「洗手舞挑戰」，請網友們拍下自己跳舞的影片，上傳到網路上，並且標注另外兩名朋友，讓他們一起加入。

越南網紅光登將歌曲改編成舞蹈呼籲大家洗手。動作簡單但勁洗腦，盡顯幽默抗疫精神：

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這支舞蹈迅速在越南爆紅，許多網友們都拍下了自己跳「洗手舞」的影片。世界各國也發現了這支洗手舞，不但引來美國脫口秀《上週今夜》的主持人約翰奧利佛（John Oliver）跟風模仿，就連聯合國兒童基金會（UNICEF）也在臉書上分享這支影片，宣導洗手的重要性。

光登在接受美國媒體CBS採訪時表示：「這首歌和這支舞最重要的就是它對觀眾傳遞了正確的資訊。而這支舞的傳播可以幫助這些資訊深入傳遞到社區之中，尤其是年輕族群。」

舞蹈的意外爆紅也讓光登十分感動，「即使是像今天這種黑暗時期，就算我們被冠狀病毒搞得人仰馬翻，音樂和舞蹈始終可以讓我們看見生命的光明面、保持樂觀，並且維持和他人之間的聯繫。這也讓我比起以往更熱愛舞蹈了！」

勁多俊男美女在抖音響應光登的洗手舞挑戰：

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